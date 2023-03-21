Старый игровой процессор против нового универсального: сравнение Ryzen 7 5800X3D и Core i5-13600K

В Marvel's Spider-Man: Miles Morales с ультра-пресетом (как и во всех последующих играх) средняя частота кадров в 1080p составляла 157 к/с (Ryzen 7 5800X3D) и 169 к/с (i5-13600K), в 1440p - 130 к/с и 139 к/с соответственно.

Dying Light 2 запускалась в разрешении 1080p со средним FPS в районе 191 к/с (с Ryzen) и 198 к/с (с Intel), а в 1440p - со 174 к/с и 178 к/с.

Игра Hitman 3 шла в Full HD со средней производительностью на уровне 211 к/с и 206 к/с (с Ryzen 7 5800X3D и i5-13600K соответственно), в 1440p - со 188 и 189 к/с.

В Cyberpunk 2077 средний FPS в 1080p равнялся 181 к/с (Ryzen 7 5800X3D) и 178 к/с (i5-13600K), в 1440p - 157 к/с и 159 к/с.

Call of Duty Modern Warfare 2 MP запускалась в Full HD с 267 к/с (R7) и 274 к/с (i5) в среднем. В 1440p удалось получить 222 к/с и 229 к/с соответственно.