Старый игровой Ryzen 7 5800X3D, новый универсальный i5-13600K и недавний флагман 12900K сравнили в играх

Старый игровой Ryzen 7 5800X3D, новый универсальный i5-13600K и недавний флагман 12900K сравнили в играхКакой из процессоров лучше брать?
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале TheSpyHood эксперты протестировали в нескольких современных играх в 1080p и 1440p на ультра-настройках три процессора. Среди них - Ryzen 7 5800X3D, i5-13600K и i9-12900K. Кто победит?
В The Last of Us в 1080p средняя частота кадров составляла 163 к/с с i5-13600K, 152 к/с с Ryzen 7 5800X3D и 160 к/с с i9-12900K. В 1440p эти показатели равнялись уже 131 к/с, 123 к/с и 130 к/с соответственно.
God of War шла в разрешении 1080p со средним FPS 241 к/с (i5-13600K), 230 к/с (R7 5800X3D) и 234 к/с (i9-12900K), в 1440p - 198 к/с, 189 к/с и 189 к/с.
A Plague Tale Requiem запускалась в 1080p со средней частотой кадров 232 к/с (i5), 219 к/с (R7) и 225 к/с, в разрешении 1440p - 202 к/с, 194 к/с и 198 к/с соответственно.
В Assassin's Creed Valhalla в Full HD в среднем удалось получить 207 к/с, 202 к/с и 204 к/с (с i5-13600K, R7 5800X3D и i9-12900K соответственно), в 1440p - 184 к/с, 179 к/с и 177 к/с.
Dying Light 2 шла в 1080p со средней производительностью 228 к/с (с i5-13600K), 213 к/с (с R7 5800X3D) и 217 к/с (с i9-12900K), в 1440p - со 192 к/с, 184 к/с, 187 к/с.
Hitman III запускалась в разрешении Full HD с 234 к/с (i5), 222 к/с (R7), 231 к/с (i9), в 1440p - с 207 к/с, 199 к/с, 197 к/с.
Cyberpunk 2077 шла в 1080p со 193 к/с (i5), 187 к/с (Ryzen 7) и 186 к/с (i9) в среднем. В 1440p же удалось получить 170 к/с, 166 к/с и 166 к/с соответственно.
Call of Duty Modern Warfare II запускалась в разрешении Full HD со средней частотой кадров 296 к/с (с i5-13600K), 277 к/с (с R7 5800X3D) и 281 к/с (с i9-12900K), в 1440p - с 261, 245, 252 к/с соответственно.
Horizon Zero Dawn шла в разрешении 1080p со средней производительностью 256 к/с, 243 к/с и 240 к/с (с i5, Ryzen 7 и i9 соответственно), в 1440p - с 221 к/с, 213 к/с и 212 к/с.
Call of Duty Warzone в 1080p запускалась со средним FPS 229 к/с (с i5-13600K), 225 к/с (с R7 5800X3D), 218 к/с (с i9-12900K). В 1440p значения средней производительности находились на уровне 198 к/с, 191 к/с и 193 к/с.
Red Dead Redemption II шла в 1080p со 197 к/с (c i5), 186 к/с (с Ryzen 7) и 189 к/с (с i9) в среднем, в 1440p - со 178 к/с, 171 к/с и 177 к/с.
Far Cry 6 запускалась в разрешении Full HD со средней частотой кадров 224 к/с, 223 к/с, 215 к/с (i5, R7, i9 соответственно), в 1440p - со 181, 178 и 176 к/с.
Наконец, Spider-Man Miles Morales шла в 1080p со 194, 186, 191 к/с (i5-13600K, R7 5800X3D и i9-12900K соответственно) в среднем, в 1440p - со 179, 172 и 172 к/с.
Вывод
По средней частоте кадров лидировал в 1080p и в 1440p процессор Intel i5-13600K. В Full HD во всех играх в среднем он был быстрее других на 5% (Ryzen 7, 223 к/с и 213 к/с) и 4% (i9, 223 к/с и 215 к/с), в 1440p - на 4% (192 к/с и 185 к/с) и 3% (192 к/с и 187 к/с).
Характеристики игровых сборок:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i5-13600K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI)/AMD Ryzen 7 5800X3D (Gigabyte X570 Aorus Xtreme)/Intel Core i9-12900K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 4x16GB DDR5 6000MHz.