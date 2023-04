Старый игровой Ryzen 7 5800X3D, новый универсальный i5-13600K и недавний флагман 12900K сравнили в играх

В The Last of Us в 1080p средняя частота кадров составляла 163 к/с с i5-13600K, 152 к/с с Ryzen 7 5800X3D и 160 к/с с i9-12900K. В 1440p эти показатели равнялись уже 131 к/с, 123 к/с и 130 к/с соответственно.

God of War шла в разрешении 1080p со средним FPS 241 к/с (i5-13600K), 230 к/с (R7 5800X3D) и 234 к/с (i9-12900K), в 1440p - 198 к/с, 189 к/с и 189 к/с.

A Plague Tale Requiem запускалась в 1080p со средней частотой кадров 232 к/с (i5), 219 к/с (R7) и 225 к/с, в разрешении 1440p - 202 к/с, 194 к/с и 198 к/с соответственно.

В Assassin's Creed Valhalla в Full HD в среднем удалось получить 207 к/с, 202 к/с и 204 к/с (с i5-13600K, R7 5800X3D и i9-12900K соответственно), в 1440p - 184 к/с, 179 к/с и 177 к/с.

Dying Light 2 шла в 1080p со средней производительностью 228 к/с (с i5-13600K), 213 к/с (с R7 5800X3D) и 217 к/с (с i9-12900K), в 1440p - со 192 к/с, 184 к/с, 187 к/с.

Hitman III запускалась в разрешении Full HD с 234 к/с (i5), 222 к/с (R7), 231 к/с (i9), в 1440p - с 207 к/с, 199 к/с, 197 к/с.