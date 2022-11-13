Старый процессор за 750 рублей соединили с мощной RTX 3070 и проверили скорость работы в играх

Старый процессор за 750 рублей соединили с мощной RTX 3070 и проверили скорость работы в играхКонечно, потрясающих результатов от этой сборки ждать не стоит
Эксперты канала RandomGaminginHD в выпуске на YouTube выяснили, к каким результатам нужно быть готовым, если вы решите запустить на компьютере с AMD Athlon 5150 и RTX 3070 современные игры. Конечно, производительность в этом случае будет слабой, но насколько?
В одном из выпусков на канале RandomGaminginHD на YouTube эксперты узнали, какую производительность сможет обеспечить связка AMD Athlon 5150 + RTX 3070 в пяти современных играх в разрешении 1440p. Среди этих игр были Cyberpunk 2077, Fortnite, Forza Horizon 5, GTA San Andreas Definitive Edition, The Witcher 3 Wild Hunt.
В Cyberpunk 2077 с Medium Settings и Low Crowds средняя производительность составила 15 к/с, а в очень редких событиях - 5 к/с. Ведущий также отметил, что разницы в FPS между запуском игры в 1080p и в 1440p практически не было.
Fortnite в режиме Perfomance с низкими настройками графики и дистанцией прорисовки Epic шла со средней частотой кадров 25 к/с. В крайне редких событиях производительность равнялась 1 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. Средний FPS в ней составил 12 к/с, а в крайне редких событиях - 0 к/с.
В GTA San Andreas Definitive Edition удалось достичь с пресетом Medium в среднем 17 к/с. В очень редких событиях частота кадров составляла в этой игре 8 к/с.
The Witcher 3 Wild Hunt с High Graphics, Low Post Proceesing средняя производительность равнялась 18 к/с, в очень редких событиях - 3 к/с.
Вывод
В целом с процессором AMD Athlon 5150 и видеокартой RTX 3070 вы можете рассчитывать на 17 к/с в среднем (средний FPS во всех пяти протестированных играх). Лучший результат по среднему FPS был в игре Fortnite (25 к/с).
Конфигурация ПК:
- процессор AMD Athlon 5150;
- видеокарта RTX 3070;
- оперативная память 16 ГБ DDR3 1600;
- операционная система Windows 10.