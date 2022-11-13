Старый процессор за 750 рублей соединили с мощной RTX 3070 и проверили скорость работы в играх

В одном из выпусков на канале RandomGaminginHD на YouTube эксперты узнали, какую производительность сможет обеспечить связка AMD Athlon 5150 + RTX 3070 в пяти современных играх в разрешении 1440p. Среди этих игр были Cyberpunk 2077, Fortnite, Forza Horizon 5, GTA San Andreas Definitive Edition, The Witcher 3 Wild Hunt.

В Cyberpunk 2077 с Medium Settings и Low Crowds средняя производительность составила 15 к/с, а в очень редких событиях - 5 к/с. Ведущий также отметил, что разницы в FPS между запуском игры в 1080p и в 1440p практически не было.

Fortnite в режиме Perfomance с низкими настройками графики и дистанцией прорисовки Epic шла со средней частотой кадров 25 к/с. В крайне редких событиях производительность равнялась 1 к/с.