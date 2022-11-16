Старый Ryzen 7 1700X против Xeon и Core i5-12400: какой процессор взять для рабочего компьютера

Автор YouTube-канала Miyconst сравнил сборку на базе Intel Core i5-12400 (все результаты в этом случае брались из интернета) с конфигурациями на E5-2666 V3, E5-2696 V3, Ryzen 7 1700X.

В Cinebench R23 лидирует процессор Xeon E5-2696 V3. Он получает 14 тысяч баллов. Самым же слабым стал Ryzen 7. Кроме того, у Core i5-12400 баллов почти в два раза больше, чем у всех остальных процессоров, кроме E5-2696 V3. В тесте Geekbench 5 ситуация оказалась схожей.

В 7-ZIP Intel Core i5-12400 оказывается примерно наравне с E5-2666. А лучшие показатели здесь - вновь у E5-2696 V3.

А вот в Google Tesseract лучшим оказался уже Intel Core i5-12400.

Эти и другие замеры вы можете увидеть ниже.