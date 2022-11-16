Старый Ryzen 7 1700X против Xeon и Core i5-12400: какой процессор взять для рабочего компьютера

Старый Ryzen 7 1700X против Xeon и Core i5-12400: какой процессор взять для рабочего компьютераПротестировали эти процессоры в нескольких программах
Если вы хотите собрать хороший компьютер для рабочих задач, то вам стоит обратить внимание на несколько конфигураций. Среди них, например, есть варианты на базе i5-12400, Ryzen 7 1700X, E5-2666 V3, E5-2696 V3.
Автор YouTube-канала Miyconst сравнил сборку на базе Intel Core i5-12400 (все результаты в этом случае брались из интернета) с конфигурациями на E5-2666 V3, E5-2696 V3, Ryzen 7 1700X.
В Cinebench R23 лидирует процессор Xeon E5-2696 V3. Он получает 14 тысяч баллов. Самым же слабым стал Ryzen 7. Кроме того, у Core i5-12400 баллов почти в два раза больше, чем у всех остальных процессоров, кроме E5-2696 V3. В тесте Geekbench 5 ситуация оказалась схожей.
В 7-ZIP Intel Core i5-12400 оказывается примерно наравне с E5-2666. А лучшие показатели здесь - вновь у E5-2696 V3.
А вот в Google Tesseract лучшим оказался уже Intel Core i5-12400.
Эти и другие замеры вы можете увидеть ниже.
Вывод
Если у вас есть возможность приобрести Intel Core i5-12400, то купите его. Этот процессор будет хорош как в профессиональных программах, так и в играх. В ином же случае имеет смысл присмотреться к Socket AM4 и процессорам Ryzen 1-го или 2-го поколения.
Конфигурации ПК:
- процессор E5-2666 V3/E5-2696 V3/Ryzen 7 1700X;
- видеокарта Nvidia GTX 1060 6 ГБ;
- оперативная память 4x8 ГБ DDR4-2133 CL12/4x8 ГБ Samsung DDR4-2133 CL12/4x8 ГБ G.Skill DDR4-2933- CL14;
- материнская плата Huananzhi X99-TF V2.0/Huananzhi X99-TF V2.0/ASRock B450M Steel Legend;
- система охлаждения Noctua NH-D15;
- блок питания EVGA SuperNOVA 750 P2;
- операционная система Windows 11 Pro.