Старый Ryzen 7 3700X против современного Ryzen 5 5500: кто быстрее

Старый Ryzen 7 3700X против современного Ryzen 5 5500: кто быстрееЧаще всего они были почти равны
Игра Red Dead Redemption 2 запускалась с ультра-графикой. В среднем производительность в ней равнялась 120 к/с в обоих случаях.
Forza Horizon 5 тестировалась с высокой графикой. Средняя частота кадров в ней составляла 170 к/с (R7 3700X) и 165 к/с (R5 5500).
Fortnite Chapter 5 S3 шла со средним пресетом. Средний FPS в этой игре находился на уровне 188 к/с и 194 к/с (с R7 и R5 соответственно). В режиме Performance производительность достигала 255 к/с (R7) и 245 к/с (R5).
В Cyberpunk 2077 на высоких настройках графики без DLSS Quality и RTX On средние показатели производительности были 86 к/с (R7 3700X) и 90 к/с (R5 5500).
ARK Survival Evolved шла с графикой Epic. Средний FPS в ней составил 156 к/с (R7) и 154 к/с (R5).
В игре Assetto Corsa с пресетом Default в среднем частота кадров равнялась 239 к/с (R7) и 270 к/с (R5).
BeamNG Drive тестировалась с графикой High. Средняя производительность в этой игре составляла 98 к/с (3700Х) и 112 к/с (5500).
Игра PUBG запускалась с пресетом Medium. В среднем в ней FPS находился на уровне 236 к/с (с R7) и 213 к/с (с R5).
Rainbow Six Siege шла с высоким пресетом. Показатели средней частоты кадров в этой игре составляли 289 к/с (R7 3700Х) и 272 к/с (R5 5500).
В Rust с максимальным пресетом в среднем удалось получить 131 к/с (R7) и 143 к/с (R5).
Warzone 3 Competitive запускалась с графикой Balanced. Средняя частота кадров в ней составила 130 к/с (R7) и 127 к/с (R5).
В игре Apex Legends с высокой графикой в среднем FPS равнялся 267 к/с (R7) и 275 к/с (R5).
CS 2 тестировалась с пресетом Custom. В среднем в этой игре производительность находилась на уровне 231 к/с (R7) и 228 к/с (R5).
Игра Microsoft Flight Simulator шла с высокой графикой. Средний FPS в этой игре равнялся 61 к/с и 72 к/с (с R7 и R5 соответственно).
Результаты процессоров в синтетических тестах — ниже на изображениях.
Все замеры вы также можете увидеть на видео ниже.
Вывод
В играх без учёта тех, в которых использовалась DLSS (The Witcher 3, некоторые результаты в Cyberpunk 2077, Warzone 3), по среднему FPS разница между Ryzen 7 3700X и Ryzen 5 5500 составила 1% (177 к/с и 179 к/с соответственно). В синтетике результаты были неоднозначными. Где-то был лучше 3700X, а где-то 5500, но незначительно.
Характеристики сборок:
- процессор AMD Ryzen 7 3700X/AMD Ryzen 5 5500;
- видеокарта MSI RTX 4090 24GB 3X E OC VENTUS;
- оперативная память Corsair 32GB DDR4 (2×16) 3200MHz CL18;
- матплата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Corsair RM1000X (2021);
- SSD Samsung 870 QVO 4TB;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19 044).