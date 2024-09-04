Старый Ryzen 7 3700X против современного Ryzen 5 5500: кто быстрее

Игра Red Dead Redemption 2 запускалась с ультра-графикой. В среднем производительность в ней равнялась 120 к/с в обоих случаях.

Forza Horizon 5 тестировалась с высокой графикой. Средняя частота кадров в ней составляла 170 к/с (R7 3700X) и 165 к/с (R5 5500).

Fortnite Chapter 5 S3 шла со средним пресетом. Средний FPS в этой игре находился на уровне 188 к/с и 194 к/с (с R7 и R5 соответственно). В режиме Performance производительность достигала 255 к/с (R7) и 245 к/с (R5).

В Cyberpunk 2077 на высоких настройках графики без DLSS Quality и RTX On средние показатели производительности были 86 к/с (R7 3700X) и 90 к/с (R5 5500).

ARK Survival Evolved шла с графикой Epic. Средний FPS в ней составил 156 к/с (R7) и 154 к/с (R5).

В игре Assetto Corsa с пресетом Default в среднем частота кадров равнялась 239 к/с (R7) и 270 к/с (R5).

BeamNG Drive тестировалась с графикой High. Средняя производительность в этой игре составляла 98 к/с (3700Х) и 112 к/с (5500).

Игра PUBG запускалась с пресетом Medium. В среднем в ней FPS находился на уровне 236 к/с (с R7) и 213 к/с (с R5).

Rainbow Six Siege шла с высоким пресетом. Показатели средней частоты кадров в этой игре составляли 289 к/с (R7 3700Х) и 272 к/с (R5 5500).

В Rust с максимальным пресетом в среднем удалось получить 131 к/с (R7) и 143 к/с (R5).

Warzone 3 Competitive запускалась с графикой Balanced. Средняя частота кадров в ней составила 130 к/с (R7) и 127 к/с (R5).

В игре Apex Legends с высокой графикой в среднем FPS равнялся 267 к/с (R7) и 275 к/с (R5).

CS 2 тестировалась с пресетом Custom. В среднем в этой игре производительность находилась на уровне 231 к/с (R7) и 228 к/с (R5).

Игра Microsoft Flight Simulator шла с высокой графикой. Средний FPS в этой игре равнялся 61 к/с и 72 к/с (с R7 и R5 соответственно).

Результаты процессоров в синтетических тестах — ниже на изображениях.