Старый топ против новых середняков: RTX 2080 Ti сравнили с RX 6800 XT и 3060 Ti в играх

Старый топ против новых середняков: RTX 2080 Ti сравнили с RX 6800 XT и 3060 Ti в играхЛучшей оказалась RX 6800 XT
Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла 70 к/с (RTX 2080 Ti), 137 к/с (RX 6800 XT) и 69 к/с (RTX 3060 Ti).
В игре Call of Duty: Modern Warfare 3 удалось на ультра-настройках графики в среднем получить 75 к/с (2080 Ti), 132 к/с (6800 ХТ) и 68 к/с (3060 Ti).
God of War Ragnarök тестировалась с ультра-графикой. Средний FPS здесь равнялся 79 к/с (2080 Ti), 86 к/с (6800 XT) и 65 к/с (3060 Ti).
Warhammer 40K Space Marine 2 шла с высоким пресетом. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 56 к/с (2080 Ti), 91 к/с (6800 ХТ) и 47 к/с (3060 Ti).
Black Myth Wukong запускалась с пресетом Cinematic. В среднем удалось получить здесь 39 к/с (2080 Ti), 46 к/с (6800 ХТ) и 35 к/с (3060 Ti).
Игра The Last of Us шла с ультра-графикой. Средняя частота кадров в ней составляла 50 к/с (2080 Ti), 74 к/с (6800 ХТ) и 34 к/с (3060 Ti).
Starfield тестировалась с пресетом Custom. Средний FPS в этой игре находился на уровне 46 к/с (2080 Ti), 70 к/с (6800 ХТ) и 43 к/с (3060 Ti).
В игре Cyberpunk 2077 на настройках графики Custom удалось в среднем получить 72 к/с (2080 Ti), 87 к/с (6800 ХТ) и 57 к/с (3060 Ti).
Red Dead Redemption 2 запускалась с ультра-пресетом. Средняя производительность в этой игре равнялась 65 к/с (2080 Ti), 94 к/с (6800 ХТ) и 61 к/с (3060 Ti).
Вывод
Разница между лидирующей 6800 ХТ и 2080 Ti составляла в среднем 49% (91 к/с и 61 к/с соответственно), а между 6800 ХТ и 3060 Ti — 72% (91 к/с и 53 к/с соответственно).
Тестовый стенд:
- материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-F;
- оперативная память G. SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30;
- процессор AMD RYZEN 7 7700X;
- система охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO;
- накопитель WD BLACK SN850X;
- блок питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0;
- корпус Lian Li Lancool III RGB;
- операционная система Windows 10 Pro.