Старый топ против новых середняков: RTX 2080 Ti сравнили с RX 6800 XT и 3060 Ti в играх

Игра The Last of Us шла с ультра-графикой. Средняя частота кадров в ней составляла 50 к/с (2080 Ti), 74 к/с (6800 ХТ) и 34 к/с (3060 Ti).

Starfield тестировалась с пресетом Custom. Средний FPS в этой игре находился на уровне 46 к/с (2080 Ti), 70 к/с (6800 ХТ) и 43 к/с (3060 Ti).

В игре Cyberpunk 2077 на настройках графики Custom удалось в среднем получить 72 к/с (2080 Ti), 87 к/с (6800 ХТ) и 57 к/с (3060 Ti).

Red Dead Redemption 2 запускалась с ультра-пресетом. Средняя производительность в этой игре равнялась 65 к/с (2080 Ti), 94 к/с (6800 ХТ) и 61 к/с (3060 Ti).

Вывод

Разница между лидирующей 6800 ХТ и 2080 Ti составляла в среднем 49% (91 к/с и 61 к/с соответственно), а между 6800 ХТ и 3060 Ti — 72% (91 к/с и 53 к/с соответственно).

Тестовый стенд: