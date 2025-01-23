Компьютеры
Опубликовано 23 января 2025, 09:45
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Старый топ против новых середняков: RTX 2080 Ti сравнили с RX 6800 XT и 3060 Ti в играх

Лучшей оказалась RX 6800 XT
На YouTube-канале GPU Tester в одном из выпусков выяснили, как сейчас показывают себя в 1440p видеокарты RTX 2080 Ti, RX 6800 XT и RTX 3060 Ti.
Старый топ против новых середняков: RTX 2080 Ti сравнили с RX 6800 XT и 3060 Ti в играх
© GPU Tester

Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла 70 к/с (RTX 2080 Ti), 137 к/с (RX 6800 XT) и 69 к/с (RTX 3060 Ti).

В игре Call of Duty: Modern Warfare 3 удалось на ультра-настройках графики в среднем получить 75 к/с (2080 Ti), 132 к/с (6800 ХТ) и 68 к/с (3060 Ti).

God of War Ragnarök тестировалась с ультра-графикой. Средний FPS здесь равнялся 79 к/с (2080 Ti), 86 к/с (6800 XT) и 65 к/с (3060 Ti).

Warhammer 40K Space Marine 2 шла с высоким пресетом. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 56 к/с (2080 Ti), 91 к/с (6800 ХТ) и 47 к/с (3060 Ti).

Black Myth Wukong запускалась с пресетом Cinematic. В среднем удалось получить здесь 39 к/с (2080 Ti), 46 к/с (6800 ХТ) и 35 к/с (3060 Ti).

Старый топ против новых середняков: RTX 2080 Ti сравнили с RX 6800 XT и 3060 Ti в играх
© GPU Tester

Игра The Last of Us шла с ультра-графикой. Средняя частота кадров в ней составляла 50 к/с (2080 Ti), 74 к/с (6800 ХТ) и 34 к/с (3060 Ti).

Starfield тестировалась с пресетом Custom. Средний FPS в этой игре находился на уровне 46 к/с (2080 Ti), 70 к/с (6800 ХТ) и 43 к/с (3060 Ti).

В игре Cyberpunk 2077 на настройках графики Custom удалось в среднем получить 72 к/с (2080 Ti), 87 к/с (6800 ХТ) и 57 к/с (3060 Ti).

Red Dead Redemption 2 запускалась с ультра-пресетом. Средняя производительность в этой игре равнялась 65 к/с (2080 Ti), 94 к/с (6800 ХТ) и 61 к/с (3060 Ti).

Вывод

Разница между лидирующей 6800 ХТ и 2080 Ti составляла в среднем 49% (91 к/с и 61 к/с соответственно), а между 6800 ХТ и 3060 Ti — 72% (91 к/с и 53 к/с соответственно).

Тестовый стенд:

  • материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-F;
  • оперативная память G. SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30;
  • процессор AMD RYZEN 7 7700X;
  • система охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO;
  • накопитель WD BLACK SN850X;
  • блок питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0;
  • корпус Lian Li Lancool III RGB;
  • операционная система Windows 10 Pro.