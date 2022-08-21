Стоит ли доплачивать: Radeon RX 6700 XT против RX 6750 XT в играх

Стоит ли доплачивать: Radeon RX 6700 XT против RX 6750 XT в играхЭксперты выяснили, какая видеокарта лучше
Авторы канала NJ Tech выяснили, какую из видеокарт сегодня стоит брать для игр: RX 6700 XT или RX 6750 XT. Для этого они запустили компьютерные сборки с этими моделями в 20 современных играх в 1440p и 2160p. Среди проектов были Rainbow Six Extraction, Elden Ring, Assassins Creed: Valhalla, Dying Light 2, Destiny 2: Witch Queen, Cyberpunk 2077 (patch 1.5), Call of Duty: Warzone, God of War, Forza Horizon 5, Far Cry 6, Resident Evil Village, Hitman 3, Watch Dogs: Legion, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Apex Legends, Shadow of Tomb Raider, Fortnite, PUBG. Все характеристики видеокарт - на изображении ниже.
В Assassins Creed: Valhalla с DX12, ультра-высоким пресетом в 1440p в среднем удалось получить 81 к/с (6700XT), 86 к/с (6700XT с разгоном), 84 к/с (6750XT). В разрешении 2160p средняя частота кадров равнялась 52, 55 и 54 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 запускался с DX12, ультра-пресетом, отключенными DLSS и FSR. В среднем в этой игре показатели производительности находились на уровне 60, 65 и 65 к/с (6700XT, 6700XT с разгоном, 6750XT) в 1440p, а также 26, 28 и 28 к/с в 2160p.
Call of Duty: Warzone запускалась на максимальных настройках с DX12. В среднем здесь производительность в 1440p составляла 107 (6700XT без разгона), 115 (6700XT с разгоном) и 114 к/с (6750XT). В 2160p эти показатели равнялись 67, 72 и 71 к/с.
В Forza Horizon 5 с ультра-пресетом и DX12 средняя производительность составила в 1440p - 121, 127, 129 к/с (6700XT, разогнанная 6700XT, 6750XT). В 2160p эти значения снизились до 79, 84 и 84 к/с.
Far Cry 6 шла на ультра-настройках с DX12 и отключенной трассировкой лучей. В среднем в этой игре производительность в 1440p равнялась 87, 94 и 93 к/с с 6700XT, разогнанной 6700XT и 6750XT соответственно. В разрешении 2160p показатели уже составляли 53, 57, 57 к/с.
В игре Red Dead Redemption 2 на настройках Max Standart и с DX12 средняя частота кадров равнялась в 1440p 78, 85 и 85 к/с с 6700XT, 6700XT с разгоном, 6750XT. В 2160p показатели средней производительности находились на уровне 53, 56, 54 к/с.
Shadow of Tomb Raider запускалась с DX12, TAA, самым высоким пресетом. В разрешении 1440p в ней удалось получить в среднем 117 (6700XT), 126 (разогнанная 6700XT) и 125 к/с (6750XT), в разрешении 2160p - 60, 64 и 64 к/с.
В Fortnite с пресетом EPIC и с DX12 видеокарты в 1440p обеспечили 96, 101 и 101 к/с (6700XT, 6700XT с разгоном, 6750XT). В разрешении 2160p результаты оказались следующими: 67, 71 и 70 к/с.
PUBG шла с DX11 на ультра-настройках графики. В 1440p здесь удалось достичь 96 (6700XT), 103 (6700XT с разгоном) и 102 к/с (6750XT). В 2160p показатели производительности составили 67, 72 и 71 к/с соответственно.
Остальные результаты вы можете увидеть выше.
Вывод
Лучшей по средней производительности в 1440p оказалась разогнанная видеокарта 6700XT: правда, её среднее значение всего на 6,6 % больше, чем у 6700XT без разгона, и на почти 1 % - чем 6750XT (113 к/с против 106 к/с и 112 к/с). Если же говорить о показателях средней производительности в 2160p, то здесь разогнанная 6700XT и 6750XT продемонстрировали одинаковую скорость: 67 к/с против 63 к/с у 6700XT без разгона.
По температуре выше всего значения были у разогнанной 6700XT: 78 к/с против 76 к/с. А вот по энергопотреблению худшей оказалась 6750XT с 436 к/с. Подробнее с результатами вы можете ознакомиться ниже.
Варианты конфигурации ПК:
- процессор AMD Ryzen 7 5800X3D @ Stock Settings;
- видеокарта MSI RX 6700 XT Gaming X/MSI RX 6750 XT Mech 2X;
- материнская плата MSI MEG X570 ACE Motherboard;
- оперативная память G.SKILL Trident Z RGB: 3600MHz 16-19-19-39 (2x16GB);
- система охлаждения Corsair iCUE H115i Elite Capellix;
- блок питания Corsair TX650M Power Supply;
- накопитель 2TB SSD;
- операционная система Windows 10.