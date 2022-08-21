Стоит ли доплачивать: Radeon RX 6700 XT против RX 6750 XT в играх

В Assassins Creed: Valhalla с DX12, ультра-высоким пресетом в 1440p в среднем удалось получить 81 к/с (6700XT), 86 к/с (6700XT с разгоном), 84 к/с (6750XT). В разрешении 2160p средняя частота кадров равнялась 52, 55 и 54 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 запускался с DX12, ультра-пресетом, отключенными DLSS и FSR. В среднем в этой игре показатели производительности находились на уровне 60, 65 и 65 к/с (6700XT, 6700XT с разгоном, 6750XT) в 1440p, а также 26, 28 и 28 к/с в 2160p.

Call of Duty: Warzone запускалась на максимальных настройках с DX12. В среднем здесь производительность в 1440p составляла 107 (6700XT без разгона), 115 (6700XT с разгоном) и 114 к/с (6750XT). В 2160p эти показатели равнялись 67, 72 и 71 к/с.

В Forza Horizon 5 с ультра-пресетом и DX12 средняя производительность составила в 1440p - 121, 127, 129 к/с (6700XT, разогнанная 6700XT, 6750XT). В 2160p эти значения снизились до 79, 84 и 84 к/с.

Far Cry 6 шла на ультра-настройках с DX12 и отключенной трассировкой лучей. В среднем в этой игре производительность в 1440p равнялась 87, 94 и 93 к/с с 6700XT, разогнанной 6700XT и 6750XT соответственно. В разрешении 2160p показатели уже составляли 53, 57, 57 к/с.