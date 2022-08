Стоит ли доплачивать: Radeon RX 6700 XT против RX 6750 XT в играх

Авторы канала NJ Tech выяснили, какую из видеокарт сегодня стоит брать для игр: RX 6700 XT или RX 6750 XT. Для этого они запустили компьютерные сборки с этими моделями в 20 современных играх в 1440p и 2160p. Среди проектов были Rainbow Six Extraction, Elden Ring, Assassins Creed: Valhalla, Dying Light 2, Destiny 2: Witch Queen, Cyberpunk 2077 (patch 1.5), Call of Duty: Warzone, God of War, Forza Horizon 5, Far Cry 6, Resident Evil Village, Hitman 3, Watch Dogs: Legion, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Apex Legends, Shadow of Tomb Raider, Fortnite, PUBG. Все характеристики видеокарт - на изображении ниже.