Стоит ли переплачивать: компьютер с DDR5 и DDR4 сравнили в играх

Стоит ли переплачивать: компьютер с DDR5 и DDR4 сравнили в играхВсего тестировалось шесть вариантов оперативной памяти
В выпуске на канале TheSpyHood на YouTube специалисты проверили быстродействие шести сборок ПК с различными вариантами оперативной памяти. Это DDR5 (с 5600 МГц, 5200 МГц, 4800 МГц) и DDR4 (5133 МГц, 4800 МГц, 4400 МГц). Игры при этом тестировались в 1440p и в 4К.
В проекте God of War в 1440p на ультра-настройках средняя частота кадров с 5600 МГц (DDR5) равнялась 118 к/с, с 5133 МГц (DDR4) - 113 к/с, с 5200 МГц (DDR5) - 114 к/с, с 4800 МГц - 112 (DDR4) и 111 к/с (DDR5), 4400 МГц (DDR4) - 110 к/с. В 4К значения равнялись 79 (5600 МГц, DDR5), 81 (5133 МГц, DDR4), 79 (5200 МГц, DDR5), 75 (4800 МГц, DDR4), 76 (4800 МГц, DDR5) и 76 к/с (4400 МГц, DDR4).
Dying Light 2 запускалась также с ультра-пресетом в 1440p и 4К. В первом случае средняя частота кадров выше всего была с 5600 МГц (DDR5) - 102 к/с, а на втором месте находилась DDR4 с 4800 МГц (101 к/с). С 5133 МГц (DDR4) средняя производительность равнялась 99 к/с, с 5200 МГц (DDR5) - 98 к/с, с 4800 МГц (DDR5) - 96 к/с, с 4400 МГц (DDR4) - 97 к/с. В разрешении 4К FPS почти во всех случаях оказался равным - 69 к/с (кроме 4800 МГц (DDR5) с 68 к/с).
Forza Horizon 5 с ультра-пресетом в 1440p шла со средней частотой кадров 159 к/с (5600 МГц, DDR5), 154 к/с (5133 МГц, DDR4), 155 к/с (5200 МГц, DDR5), 149 к/с (4800 МГц, DDR4), 152 к/с (4800 МГц, DDR5) и 153 к/с (4400 МГц, DDR4). В 4К разница между моделями ОЗУ оказалась совсем небольшой: с 5600 МГц (DDR5) и 4800 МГц (DDR4) средний FPS составлял 102 к/с, с 5133 МГц (DDR4) - 103 к/с, с 5200 МГц (DDR5), 4800 МГц (DDR5) и 4400 МГц (DDR4) - 99 к/с.
Call of Duty Vanguard запускалась на ультра-настройках в 1440p с максимальной средней частотой кадров - с 5133 МГц (DDR4), 213 к/с. Далее шла модель DDR5 с 5600 МГц - 208 к/с, затем - DDR4 с 4800 МГц (206 к/с) и DDR5 с 5200 МГц (205 к/с). DDR5 с 4800 МГц обеспечивала производительность на уровне 202 к/с, 4400 МГц (DDR4) - 203 к/с. В 4К ниже всего значение было с 5200 МГц (DDR5) - 119 к/с, в остальных случаях производительность равнялась 121 (4800 МГц, DDR5), 122 (4400 МГц, DDR4; 4800 МГц, DDR5), 123 к/с (5600 МГц, DDR5; 5133 МГц, DDR4).
Days Gone шла с ультра-настройками графики в 1440p со средним FPS 172 к/с (5600 МГц, DDR5), 165 к/с (5133 МГц, DDR4), 171 к/с (5200 МГц, DDR5), 163 к/с (4800 МГц, DDR4), 166 к/с (4800 МГц, DDR5), 163 к/с (4400 МГц, DDR4). В 4К значения составляли 107, 107, 106, 105, 107, 104 к/с соответственно.
В игре Village Resident Evil средняя частота кадров в 1440p с ультра-пресетом составила: 210 к/с - с DDR5 и 5600 МГц, 212 к/с - с DDR4 и 5133 МГц, 209 к/с - с DDR5 и 5200 МГц, 211 к/с - с DDR4 и DDR5, 4800 МГц, 207 к/с - с 4400 МГц и DDR4. В разрешении 4К производительность в среднем равнялась 146, 145, 146, 141, 146 и 142 к/с соответственно.
Проект Cyberpunk 2077 с ультра-пресетом в 1440p запускался со средним FPS в 117 к/с (DDR5, 5600 МГц), 119 к/с (DDR4, 5133 МГц), 117 к/с (DDR5, 5200 МГц), 118 к/с (DDR4, 4800 МГц), 116 к/с (DDR5, 4800 МГц), 116 к/с (4400 МГц, DDR4). Быстродействие в 4К равнялось 88, 87, 87, 87, 85, 86 к/с соответственно.
Horizon Zero Dawn шла в 1440p на ультра-настройках графики со средней частотой кадров 149 к/с (DDR5, 5600 МГц), 145 к/с (DDR4, 5133 МГц), 146 к/с (DDR5, 5200 МГц), 143 к/с (DDR4, 4800 МГц), 146 к/с (DDR5, 4800 МГц), 142 к/с (DDR4, 4400 МГц). В разрешении 4К эти показатели составляли 93, 91, 90, 92, 93, 90 к/с соответственно.
Игра Red Dead Pedemption 2 запускалась в 1440p с ультра-пресетом с частотой кадров в среднем в пределах 144 к/с (5600 МГц, DDR5), 147 к/с (5133 МГц, DDR4), 143 к/с (5200 МГц, DDR5), 145 к/с (4800 МГц, DDR4), 144 к/с (4800 МГц, DDR5), 141 к/с (4400 МГц, DDR4). В разрешении 4К показатели были следующими: 92 к/с, 91 к/с, 91 к/с, 90 к/с, 89 к/с, 90 к/с соответственно.
Наконец, Battlefield 2042 шла в 1440p на ультра-настройках с 139 к/с (5600 МГц, DDR5), 141 к/с (5133 МГц, DDR4), 139 к/с (5200 МГц, DDR5), 136 к/с (4800 МГц, DDR4), 138 к/с (4800 МГц, DDR5), 135 к/с (4400 МГц, DDR4) в среднем. В 4К значения средней производительности равнялись 87, 88, 85, 87, 87, 86 к/с соответственно.
Вывод
Стабильно хуже остальных вариантов ОЗУ оказывался в играх DDR4 с 4400 МГц. Средняя частота кадров у него во всех играх равнялась 147 к/с (1440p) и 96 к/с (4К). Лучше остальных себя показывали DDR5 с 5600 МГц (средний FPS - 152 к/с (1140p) и 99 к/с (4К)) и DDR4 с 5133 МГц (средний FPS - 151 к/с (1440p) и 99 к/с (4К)).
Конфигурации ПК:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-12900K (Gigabyte Z690 AORUS Master);
- видеокарта AMD Radeon RX 6950 XT 16GB;
- оперативная память 5600MHz DDR5/5133MHz DDR4/5200MHz DDR5/4800MHz DDR4/4800MHz DDR5/4400MHz DDR4;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS