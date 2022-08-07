Стоит ли переплачивать: компьютер с DDR5 и DDR4 сравнили в играх

В выпуске на канале TheSpyHood на YouTube специалисты проверили быстродействие шести сборок ПК с различными вариантами оперативной памяти. Это DDR5 (с 5600 МГц, 5200 МГц, 4800 МГц) и DDR4 (5133 МГц, 4800 МГц, 4400 МГц). Игры при этом тестировались в 1440p и в 4К.

В проекте God of War в 1440p на ультра-настройках средняя частота кадров с 5600 МГц (DDR5) равнялась 118 к/с, с 5133 МГц (DDR4) - 113 к/с, с 5200 МГц (DDR5) - 114 к/с, с 4800 МГц - 112 (DDR4) и 111 к/с (DDR5), 4400 МГц (DDR4) - 110 к/с. В 4К значения равнялись 79 (5600 МГц, DDR5), 81 (5133 МГц, DDR4), 79 (5200 МГц, DDR5), 75 (4800 МГц, DDR4), 76 (4800 МГц, DDR5) и 76 к/с (4400 МГц, DDR4).

Dying Light 2 запускалась также с ультра-пресетом в 1440p и 4К. В первом случае средняя частота кадров выше всего была с 5600 МГц (DDR5) - 102 к/с, а на втором месте находилась DDR4 с 4800 МГц (101 к/с). С 5133 МГц (DDR4) средняя производительность равнялась 99 к/с, с 5200 МГц (DDR5) - 98 к/с, с 4800 МГц (DDR5) - 96 к/с, с 4400 МГц (DDR4) - 97 к/с. В разрешении 4К FPS почти во всех случаях оказался равным - 69 к/с (кроме 4800 МГц (DDR5) с 68 к/с).

Forza Horizon 5 с ультра-пресетом в 1440p шла со средней частотой кадров 159 к/с (5600 МГц, DDR5), 154 к/с (5133 МГц, DDR4), 155 к/с (5200 МГц, DDR5), 149 к/с (4800 МГц, DDR4), 152 к/с (4800 МГц, DDR5) и 153 к/с (4400 МГц, DDR4). В 4К разница между моделями ОЗУ оказалась совсем небольшой: с 5600 МГц (DDR5) и 4800 МГц (DDR4) средний FPS составлял 102 к/с, с 5133 МГц (DDR4) - 103 к/с, с 5200 МГц (DDR5), 4800 МГц (DDR5) и 4400 МГц (DDR4) - 99 к/с.

Call of Duty Vanguard запускалась на ультра-настройках в 1440p с максимальной средней частотой кадров - с 5133 МГц (DDR4), 213 к/с. Далее шла модель DDR5 с 5600 МГц - 208 к/с, затем - DDR4 с 4800 МГц (206 к/с) и DDR5 с 5200 МГц (205 к/с). DDR5 с 4800 МГц обеспечивала производительность на уровне 202 к/с, 4400 МГц (DDR4) - 203 к/с. В 4К ниже всего значение было с 5200 МГц (DDR5) - 119 к/с, в остальных случаях производительность равнялась 121 (4800 МГц, DDR5), 122 (4400 МГц, DDR4; 4800 МГц, DDR5), 123 к/с (5600 МГц, DDR5; 5133 МГц, DDR4).

Days Gone шла с ультра-настройками графики в 1440p со средним FPS 172 к/с (5600 МГц, DDR5), 165 к/с (5133 МГц, DDR4), 171 к/с (5200 МГц, DDR5), 163 к/с (4800 МГц, DDR4), 166 к/с (4800 МГц, DDR5), 163 к/с (4400 МГц, DDR4). В 4К значения составляли 107, 107, 106, 105, 107, 104 к/с соответственно.