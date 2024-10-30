Стоит ли покупать 3060 Ti ради игр в 2K в конце 2024 г.

Тестовый стенд включал процессор i9−14900K (125 Вт), видеокарту Afox RTX 3060 Ti 8 ГБ GDDR6, оперативную память 32 ГБ DDR5 6400, операционную систему Windows 10. Все игры шли в 1440p.

Cyberpunk 2077 запускался с пресетом Medium, High Crowds. В среднем в игре удалось получить 71 к/с, минимально — 62 к/с, максимально — 84 к/с. Также в очень редких событиях частота кадров снижалась до 42 к/с.

Apex Legends шла с текстурами High, остальными параметрами Highest, TSAA. Средняя производительность в ней составляла 185 к/с, минимальная — 118 к/с, максимальная — 255 к/с. В очень редких событиях FPS опускался до 96 к/с.

В игре Alan Wake 2 с самыми низкими настройками графики удалось в среднем получить 74 к/с. Минимальный FPS составлял 65 к/с, максимальный — 80 к/с, а в очень редких событиях — 44 к/с.

Игра Baldur’s Gate 3 тестировалась с высоким пресетом, ТАА. Средняя частота кадров в ней равнялась 76 к/с, минимальная — 57 к/с, а максимальная — 92 к/с. При этом показатель 0,1% составлял 50 к/с.

Black Myth: Wukong шла с низкой графикой. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 78 к/с, минимальная — 61 к/с, максимальная — 90 к/с. В крайне редких событиях FPS равнялся 46 к/с.

В игре Call of Duty: Black Ops 6 с пресетом Balanced удалось в среднем получить 85 к/с, минимально — 68 к/с, максимально — 113 к/с. В очень редких событиях частота кадров составляла 60 к/с.