Стоит ли покупать 3060 Ti ради игр в 2K в конце 2024 г.Она всё ещё довольно хороша
Тестовый стенд включал процессор i9−14900K (125 Вт), видеокарту Afox RTX 3060 Ti 8 ГБ GDDR6, оперативную память 32 ГБ DDR5 6400, операционную систему Windows 10. Все игры шли в 1440p.
Cyberpunk 2077 запускался с пресетом Medium, High Crowds. В среднем в игре удалось получить 71 к/с, минимально — 62 к/с, максимально — 84 к/с. Также в очень редких событиях частота кадров снижалась до 42 к/с.
Apex Legends шла с текстурами High, остальными параметрами Highest, TSAA. Средняя производительность в ней составляла 185 к/с, минимальная — 118 к/с, максимальная — 255 к/с. В очень редких событиях FPS опускался до 96 к/с.
В игре Alan Wake 2 с самыми низкими настройками графики удалось в среднем получить 74 к/с. Минимальный FPS составлял 65 к/с, максимальный — 80 к/с, а в очень редких событиях — 44 к/с.
Игра Baldur’s Gate 3 тестировалась с высоким пресетом, ТАА. Средняя частота кадров в ней равнялась 76 к/с, минимальная — 57 к/с, а максимальная — 92 к/с. При этом показатель 0,1% составлял 50 к/с.
Black Myth: Wukong шла с низкой графикой. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 78 к/с, минимальная — 61 к/с, максимальная — 90 к/с. В крайне редких событиях FPS равнялся 46 к/с.
В игре Call of Duty: Black Ops 6 с пресетом Balanced удалось в среднем получить 85 к/с, минимально — 68 к/с, максимально — 113 к/с. В очень редких событиях частота кадров составляла 60 к/с.
Игра Counter-Strike 2 запускалась с высоким пресетом, без АА. Средний FPS в ней находился на уровне 280 к/с, минимальный — 212 к/с, максимальный — 351 к/с. Частота кадров 0,1% low равнялась 62 к/с.
Elden Ring шла с высокой графикой (Default 60 FPS Cap). В среднем здесь удалось получить 60 к/с. Минимальная производительность находилась в районе 59 к/с, максимальная — 60 к/с, а в очень редких событиях (0,1%) частота кадров опускалась до 45 к/с.
В игре Fortnite с High Preset, 100% 3D Res, Nanite Off, TAA средняя частота кадров равнялась 104 к/с. Минимально удалось получить 84 к/с, максимально — 123 к/с, в очень редких событиях 0,1% - 40 к/с.
Helldivers 2 тестировалась с высоким пресетом и высокими текстурами. Средний FPS здесь составлял 71 к/с, минимальный — 65 к/с, максимальный — 77 к/с. В крайне редких событиях (0,1%) частота кадров снижалась до 64 к/с.
Once Human шла на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 96 к/с, минимальная — 82 к/с, максимальная — 113 к/с, а 0,1% low — около 33 к/с.
В игре Red Dead Redemption 2 с текстурами Ultra, остальными параметрами High, TAA Medium средняя производительность находилась в районе 75 к/с, минимальная — 57 к/с, в очень редких событиях (0,1% low) — 54 к/с.
Наконец, Starfield запускалась с самой низкой графикой. В ней средний FPS находился на уровне 64 к/с, минимальный FPS равнялся 52 к/с, максимальный — 81 к/с. В крайне редких событиях (0,1% low) частота кадров снижалась до 27 к/с.
Вывод
У 3060 Ti всё ещё есть потенциал для игр. Особенно если вы собираетесь их запускать в 1080p с более высокими настройками графики. В 1440p в среднем в протестированных проектах RTX 3060 Ti выдавала 101 к/с.