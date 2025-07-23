Компьютеры
Опубликовано 23 июля 2025, 17:15
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Стоит ли покупать эксклюзивную китайскую Radeon RX 9070 GRE вместо RTX 5070

В целом она показывает схожие результаты
Эксперт YouTube-канала "Артём объяснит" показал, какой производительности можно ожидать в 1080р и 1440р от RX 9070 GRE и RTX 5070, RX 9070 и 9060 XT.
Стоит ли покупать эксклюзивную китайскую Radeon RX 9070 GRE вместо RTX 5070
© Артём объяснит

Тестовый стенд состоял из матплаты Gigabyte B850 Aorus Elite, процессора R7 9700X PBO Tuned, оперативной памяти 2х16 ГБ DDR5 6400 30-38-38-50 ОС.

В Oblivion Remastered в 1080р с ультра-графикой и без масштабирования разницы по среднему FPS между RX 9070 GRE и RTX 5070 почти не было: 67 и 66 к/с соответственно. С игрой Clair Obscur: Expredition 33 ситуация была похожая, в The Last of Us Part II 5070 была чуть быстрее 9070 GRE: примерно на 5%. А вот в Spiderman 2 с графикой Very High 9070 GRE оторвалась от 5070 на 10% (140 и 127 к/с в среднем).

Все результаты вы можете посмотреть ниже на графиках. В целом в 1440р история с производительностью была та же, что и в 1080р.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Артём объяснит

При активации лучей снижение FPS было немного сильнее на 9070 GRE по сравнению с 5070.

Выводы

В играх, где нет "ангажированности" в сторону одного или другого производителя видеокарт, RX 9070 GRE показывает плюс-минус одинаковый результат с 5070, хотя иногда бывает на 5-9% медленнее. То есть эта видеокарта точно нашла бы своего покупателя, если бы стоила дешевле RTX 5070.