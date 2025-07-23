Стоит ли покупать эксклюзивную китайскую Radeon RX 9070 GRE вместо RTX 5070

Стоит ли покупать эксклюзивную китайскую Radeon RX 9070 GRE вместо RTX 5070В целом она показывает схожие результаты
Тестовый стенд состоял из матплаты Gigabyte B850 Aorus Elite, процессора R7 9700X PBO Tuned, оперативной памяти 2х16 ГБ DDR5 6400 30-38-38-50 ОС.
В Oblivion Remastered в 1080р с ультра-графикой и без масштабирования разницы по среднему FPS между RX 9070 GRE и RTX 5070 почти не было: 67 и 66 к/с соответственно. С игрой Clair Obscur: Expredition 33 ситуация была похожая, в The Last of Us Part II 5070 была чуть быстрее 9070 GRE: примерно на 5%. А вот в Spiderman 2 с графикой Very High 9070 GRE оторвалась от 5070 на 10% (140 и 127 к/с в среднем).
Все результаты вы можете посмотреть ниже на графиках. В целом в 1440р история с производительностью была та же, что и в 1080р.
При активации лучей снижение FPS было немного сильнее на 9070 GRE по сравнению с 5070.
Выводы
В играх, где нет "ангажированности" в сторону одного или другого производителя видеокарт, RX 9070 GRE показывает плюс-минус одинаковый результат с 5070, хотя иногда бывает на 5-9% медленнее. То есть эта видеокарта точно нашла бы своего покупателя, если бы стоила дешевле RTX 5070.