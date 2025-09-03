Стоит ли покупать RTX 5050 и 5060 в старый комп с матплатой на PCIe 3.0

С PCIe 4.0 ситуация была примерно такой же. В Cyberpunk 2077 с теми же настройками графики RTX 5050 и 4060, а также 5060 и 3070 были примерно равны. Первая пара выдавала в районе 40-45 к/с, вторая - около 55-60 к/с. Та же история была и с PCIe 2.0.

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже, посмотрев видео.