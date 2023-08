Стоит ли покупать Ryzen 5 4500 вместо Xeon и других бюджетных процессоров

В игре Assassin's Creed Valhalla в 720p с самыми высокими настройками графики FPS у Ryzen 5 4500 равнялся 112 к/с, у Xeon E5 2667v4 - 108 к/с, у R5 5500 - 129 к/с, у i7-11600HK ES - 153 к/с.

Battlefield V запускалась с ультра-пресетом. Производительность в ней выше всего была вновь с Core i7: 174 к/с. С R5 4500 удалось получить 135 к/с, что лучше, чем с Xeon E5 2667v4 (129 к/с), но хуже, чем с R5 5500 (146 к/с).

Cyberpunk 2077 шла на высоких настройках графики. С процессором R5 4500 частота кадров составляла около 106 к/с, с E5 2667v4 тоже около 106 к/с, с R5 5500 - 133 к/с, с i7-11600HK ES - около 142 к/с.

Игра Far Cry 6 тестировалась с ультра-пресетом. В ней производительность равнялась 86 к/с - с R5 4500, 99 к/с - с R5 5500, 74 к/с - с Xeon E5 2667v4, 110 к/с - с i7-11600HK ES.

С этими и другими результатами вы можете ознакомиться ниже. Нужно только учитывать, что Forza Horizon 5 тестировалась на высоких настройках графики, Marvel's Guardians of the Galaxy - на ультра-настройках, Red Dead Redemption 2 - с ультра-пресетом, Shadow of the Tomb Raider тоже с ультра-пресетом, Tom Clancy's Rainbow Six Siege тоже на ультра-настройках, Total War Saga Troy запускалась с максимальным пресетом, Watch Dogs Legion - с ультра-пресетом.