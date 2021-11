Стоит ли собирать компьютер на Ryzen 3 с мощной встроенной графикой вместо варианта с неадекватно дорогими видеокартами

Эксперт канала GECID.com сравнил производительность компьютера на основе Ryzen 3 4300G с встроенной графикой Radeon Vega 6 в нескольких современных играх. Среди них - Dota 2, RUST, Counter-Strike: Global Offensive, Tom Clancy’s Rainbow Six Осада, Warframe, Fortnite, PUBG, Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, Forza Horizon 4, Assassin’s Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077, Far Cry 6.

В Dota 2 удалось побегать в Full HD на высоких настройках. Средняя частота кадров составила ниже 60 к/с, временами встречались «просадки» кадров. Но в целом играть можно было. Если хочется производительность выше, то можно установить средние параметры графики: в этом случае число кадров будет выше 80 к/с.

RUST запускается лишь на низких настройках и в разрешении 720p. Первые 5-10 минут игры заметны подфризы, затем всё более-менее выравнивается. Среднее число кадров - в районе 50-55 к/с.

В Counter-Strike: Global Offensive в целом видеоряд был плавным с редкими подтормаживаниями. Средняя производительность составила около 80 к/с в Full HD на максимальных настройках.

Tom Clancy’s Rainbow Six Осада была запущена в 1080p со средними настройками. В помещении можно рассчитывать здесь на частоту кадров выше 60 к/с, а на улице - в районе 50 к/с. Управление в игре отзывчивое.

В Warframe играть оказалось комфортно лишь на низких настройках в Full HD. Средняя производительность в проекте - более 70 к/с. В очень редких событиях значение быстродействия не опускалось ниже 30 к/с. Игра шла плавно, без подёргиваний. С теми же параметрами графики в Full HD можно запускать Fortnite, где среднее число кадров - выше 60 к/с. Временами бывают подёргивания картинки.

А вот в PUBG всё было хуже. Поиграть в неё удалось только в 720p и на минимальных настройках. В среднем частота кадров держится здесь в районе 80 к/с. При тех же настройках и в том же разрешении запустилась Apex Legends. Из-за плохого качества графики, как и в PUBG, в этой игре сложно стрелять на дальние дистанции. В Call of Duty: Warzone в 720p и с установленными низкими параметрами графики в среднем удаётся добиться лишь примерно 50 к/с, временами также здесь заметны пропуски кадров.

Любителям Grand Theft Auto V понравится возможность запустить проект на стандартных настройках в Full HD. Средняя производительность в этом случае остаётся в районе 60-61 к/с. Иногда встречаются подёргивания, но незначительные.

При этом в The Witcher 3: Wild Hunt удастся добиться лишь примерно 30 к/с в Full HD на низких настройках. Однако проходить игру всё равно вполне можно. В 720p быстродействие увеличится где-то на 45-75 процентов.

Forza Horizon 4 легко запускается в 1080p, однако лишь с очень низкими настройками. Плавный видеоряд и отзывчивое управление тоже здесь радуют. Средний FPS - в районе 60 к/с.

Проходить Assassin’s Creed: Valhalla при 720p и низких настройках вам вряд ли будет комфортно. Единственный плюс - отзывчивое управление с 40 к/с в среднем. Аналогичный результат - в Far Cry 6. В Cyberpunk 2077 же получается добиться с теми же установленными параметрами лишь в среднем 30 к/с.