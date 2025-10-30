СЖО Arctic 280, 360 и даже 420 мм показали одинаковые температуры на Ryzen 9

А вот с Интелом разница была существенная, но и TDP был гораздо выше

В одном из выпусков на YouTube-канале Designing Live эксперт выяснил, как ведут себя с разными процессорами сборки с СЖО Arctic.