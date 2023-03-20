Так ли велик прирост? Сравнение Radeon RX 5700 XT и RX 6700 XT в новых играх

В игре Call of Duty: Warzone 2.0 с DX12, пресетом Balanced, SMAA T2X и AA Ultra средняя частота кадров составляла в 1080p - 154 к/с (с RX 5700 XT) и 184 к/с (с RX 6700 XT), в 1440p - 105 к/с и 134 к/с, а также с FSR Ultra Quality - 139 к/с и 173 к/с.

A Plague Tale: Requiem шла с DX12, настройками графики High, RO-Ultra Quality. В разрешении 1080p в среднем удалось получить в ней 69 к/с (RX 5700 XT), 82 к/с (RX 6700 XT), в разрешении 1440p - 47 и 56 к/с, в 1440p с RO Balanced - 68 и 79 к/с соответственно.

Assassin's Creed: Valhalla запускалась с DX12, пресетом Very High, 100% Scale. В Full HD средняя частота кадров в этой игре равнялась 104 к/с и 126 к/с (с RX 5700 XT и RX 6700 XT соответственно), в 1440p - 79 и 95 к/с, в 1440p с FSR Ultra Quality - 96 и 122 к/с.

В Cyberpunk 2077 на высоких настройках графики с DX12 и High Texture в среднем удалось получить в 1080p - 74 к/с (RX 5700 XT) и 104 к/с (RX 6700 XT), в 1440p - 47 и 66 к/с, в 1440p с FSR2 Quality - 68 и 96 к/с.

Red Dead Redemption 2 запускалась с пресетом Max, текстурами/тенями Ultra, отключенными FXAA/MSAA. В разрешении 1080p средняя производительность составляла в этой игре 70 к/с (RX 5700 XT) и 90 к/с (RX 6700 XT), в 1440p - 55 и 72 к/с, в 1440p с FSR2 Quality - 65 к/с и 82 к/с.