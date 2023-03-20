Так ли велик прирост? Сравнение Radeon RX 5700 XT и RX 6700 XT в новых играх

Так ли велик прирост? Сравнение Radeon RX 5700 XT и RX 6700 XT в новых играхЗапускали все игры в 1080p и 1440p
Авторы YouTube-канала NJ Tech узнали, насколько быстрее в целом RX 6700 XT оказывается в современных играх по сравнению с RX 5700 XT.
Фото: NJ Tech
В одном из выпусков на YouTube-канале NJ Tech протестировали в 20 современных играх две видеокарты: Radeon RX 5700 XT и RX 6700 XT. Сильно ли первая всё-таки отстаёт от второй? С характеристиками видеокарт вы можете ознакомиться ниже.
В игре Call of Duty: Warzone 2.0 с DX12, пресетом Balanced, SMAA T2X и AA Ultra средняя частота кадров составляла в 1080p - 154 к/с (с RX 5700 XT) и 184 к/с (с RX 6700 XT), в 1440p - 105 к/с и 134 к/с, а также с FSR Ultra Quality - 139 к/с и 173 к/с.
A Plague Tale: Requiem шла с DX12, настройками графики High, RO-Ultra Quality. В разрешении 1080p в среднем удалось получить в ней 69 к/с (RX 5700 XT), 82 к/с (RX 6700 XT), в разрешении 1440p - 47 и 56 к/с, в 1440p с RO Balanced - 68 и 79 к/с соответственно.
Assassin's Creed: Valhalla запускалась с DX12, пресетом Very High, 100% Scale. В Full HD средняя частота кадров в этой игре равнялась 104 к/с и 126 к/с (с RX 5700 XT и RX 6700 XT соответственно), в 1440p - 79 и 95 к/с, в 1440p с FSR Ultra Quality - 96 и 122 к/с.
В Cyberpunk 2077 на высоких настройках графики с DX12 и High Texture в среднем удалось получить в 1080p - 74 к/с (RX 5700 XT) и 104 к/с (RX 6700 XT), в 1440p - 47 и 66 к/с, в 1440p с FSR2 Quality - 68 и 96 к/с.
Red Dead Redemption 2 запускалась с пресетом Max, текстурами/тенями Ultra, отключенными FXAA/MSAA. В разрешении 1080p средняя производительность составляла в этой игре 70 к/с (RX 5700 XT) и 90 к/с (RX 6700 XT), в 1440p - 55 и 72 к/с, в 1440p с FSR2 Quality - 65 к/с и 82 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась с DX12, пресетом Ultra, отключенными TAA/FXAA, MSAA x2. В разрешении 1080p средняя частота кадров равнялась 101 к/с (с RX 5700 XT) и 134 к/с (с RX 6700 XT), в 1440p - 84 к/с и 114 к/с.
В целом в 20 протестированных играх разница между RX 5700 XT и RX 6700 XT составляла в 1080p - 27%, в 1440p - 29%.
Со всеми результатами тестирования вы также можете ознакомиться выше.
Вывод
Характеристики игровых компьютеров:
- процессор Ryzen 9 7900X;
- материнская плата MSI X670-P Pro Wifi;
- оперативная память DDR5 6000MHz CL36 2x16GB;
- блок питания Corsair RM1000X;
- операционная система Windows 11 22H2 (Debloated);
- видеокарта RX 5700 XT TUF GAMING/RX 6700 XT.