Такой разный «дешман»: RX 590 против RX 5500 XT и GTX 1660 в современных играх

Такой разный «дешман»: RX 590 против RX 5500 XT и GTX 1660 в современных играхИх протестировали в 1080p и 1440p
В одном из выпусков на YouTube-канале NJ Tech эксперты выяснили, какая видеокарта сможет в Full HD и 1440p обеспечить лучшую производительность: RX 590, RX 5500 XT или GTX 1660.
Фото: NJ Tech
Эксперты YouTube-канала NJ Tech проверили быстродействие трёх дешёвых видеокарт в 20 современных играх. Тестировались RX 590, RX 5500 XT и GTX 1660 в 1080p и 1440p. Основные характеристики видеокарт - ниже.
В Call of Duty: Warzone 2.0 удалось с DX12, пресетом Balanced, SMAA T2X, AA Ultra получить в среднем в 1080p - 80 к/с (RX 590), 84 к/с (RX 5500 XT) и 71 к/с (GTX 1660), в 1440p - 54, 55 и 47 к/с соответственно, в 1440p с FSR Ultra Quality - 74, 75 и 67 к/с.
Assassin's Creed: Valhalla запускалась с DX12, настройками графики Medium, 100% Scale. Средняя производительность в этой игре в разрешении 1080p равнялась 69 к/с, 72 к/с, 80 к/с (RX 590, RX 5500 XT, GTX 1660 соответственно), в 1440p - 50, 52, 56 к/с, в 1440p с FSR Ultra Quality - 60, 64, 69 к/с.
Cyberpunk 2077 шла тоже с DX12, пресетом Medium, текстурами Medium. В 1080p в среднем FPS равнялся здесь 45 к/с (с RX 590), 44 к/с (с RX 5500 XT), 54 к/с (с GTX 1660), в 1440p - 30, 29, 33 к/с соответственно, в 1440p с FSR2 Quality - 45, 43, 49 к/с соответственно.
Red Dead Redemption запускалась с пресетом Balanced, текстурами/тенями High, отключенными FXAA/MSAA. В разрешении 1080p средняя частота кадров равнялась в этой игре 62 к/с, 61 к/с, 65 к/с (RX 590, RX 5500 XT, GTX 1660), в 1440p эти же показатели составляли 47 к/с, 44 к/с, 50 к/с, в 1440p с FSR2 Quality - 53, 52, 57 к/с.
В Forza Horizon 5 с DX12, пресетом Medium, TAA/FXAA Off, MSAA x2 средняя производительность в разрешении Full HD составляла 77 к/с (RX 590), 95 к/с (RX 5500 XT), 98 к/с (GTX 1660), в разрешении 1440p - 67 к/с, 76 к/с, 78 к/с соответственно.
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться, просмотрев изображения выше.
Вывод
Во всех 20 играх по средней производительности лидером была GTX 1660 6 ГБ. При этом в 1080p разница между ней и RX 5500 XT равнялась 12%, между ней и RX 590 - 20%. В разрешении 1440p эта разница составляла 11% и 16% соответственно.
Характеристики игровых сборок:
- процессор Ryzen 9 7900X;
- материнская плата MSI X670-P Pro Wifi;
- оперативная память DDR5 6000MHz CL36 2x16GB;
- блок питания Corsair RM1000X;
- операционная система Windows 11 22H2 (Debloated);
- видеокарта XFX RX 590 FATBOY/MSI RX 5500 XT 8GB Gaming X/Gigabyte GTX 1660 Gaming.