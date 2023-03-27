Такой разный «дешман»: RX 590 против RX 5500 XT и GTX 1660 в современных играх

В Call of Duty: Warzone 2.0 удалось с DX12, пресетом Balanced, SMAA T2X, AA Ultra получить в среднем в 1080p - 80 к/с (RX 590), 84 к/с (RX 5500 XT) и 71 к/с (GTX 1660), в 1440p - 54, 55 и 47 к/с соответственно, в 1440p с FSR Ultra Quality - 74, 75 и 67 к/с.

Assassin's Creed: Valhalla запускалась с DX12, настройками графики Medium, 100% Scale. Средняя производительность в этой игре в разрешении 1080p равнялась 69 к/с, 72 к/с, 80 к/с (RX 590, RX 5500 XT, GTX 1660 соответственно), в 1440p - 50, 52, 56 к/с, в 1440p с FSR Ultra Quality - 60, 64, 69 к/с.

Cyberpunk 2077 шла тоже с DX12, пресетом Medium, текстурами Medium. В 1080p в среднем FPS равнялся здесь 45 к/с (с RX 590), 44 к/с (с RX 5500 XT), 54 к/с (с GTX 1660), в 1440p - 30, 29, 33 к/с соответственно, в 1440p с FSR2 Quality - 45, 43, 49 к/с соответственно.

Red Dead Redemption запускалась с пресетом Balanced, текстурами/тенями High, отключенными FXAA/MSAA. В разрешении 1080p средняя частота кадров равнялась в этой игре 62 к/с, 61 к/с, 65 к/с (RX 590, RX 5500 XT, GTX 1660), в 1440p эти же показатели составляли 47 к/с, 44 к/с, 50 к/с, в 1440p с FSR2 Quality - 53, 52, 57 к/с.

В Forza Horizon 5 с DX12, пресетом Medium, TAA/FXAA Off, MSAA x2 средняя производительность в разрешении Full HD составляла 77 к/с (RX 590), 95 к/с (RX 5500 XT), 98 к/с (GTX 1660), в разрешении 1440p - 67 к/с, 76 к/с, 78 к/с соответственно.