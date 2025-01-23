Три б/у видеокарты за 8, 15 и 17 тысяч рублей купили и сравнили в играх

Alan Wake 2 запускалась на средних (Native) настройках графики. RX 5500 XT выдавала в ней всего 28 к/с, две другие — около 50 к/с.

Assassin’s Creed Mirage шла с ультра-пресетом (Native). Со всеми видеокартами здесь картинка получается плавной, без фрезов и подёргиваний. Средний FPS составлял 58 к/с (5500 ХТ), 66 к/с (2060) и 82 к/с (6600).

Игра Atomic Heart тестировалась с ультра-графикой (Native), Меньше всех выдавала здесь RX 5500 XT, но с высоким пресетом у вас будет 60 к/с. Остальные видеокарты показывают высокий FPS, но на 10 к/с больше у RX 6600.