Три б/у видеокарты за 8, 15 и 17 тысяч рублей купили и сравнили в играх

Три б/у видеокарты за 8, 15 и 17 тысяч рублей купили и сравнили в играхИз них RX 5500 XT лучше не брать
Alan Wake 2 запускалась на средних (Native) настройках графики. RX 5500 XT выдавала в ней всего 28 к/с, две другие — около 50 к/с.
Assassin’s Creed Mirage шла с ультра-пресетом (Native). Со всеми видеокартами здесь картинка получается плавной, без фрезов и подёргиваний. Средний FPS составлял 58 к/с (5500 ХТ), 66 к/с (2060) и 82 к/с (6600).
Игра Atomic Heart тестировалась с ультра-графикой (Native), Меньше всех выдавала здесь RX 5500 XT, но с высоким пресетом у вас будет 60 к/с. Остальные видеокарты показывают высокий FPS, но на 10 к/с больше у RX 6600.
CS 2 запускалась с высоким пресетом. Здесь все модели видеокарт дают больше 100 к/с. В лидерах вновь RX 6600, но обходит он остальные совсем незначительно.
В Cyberpunk 2077 на высоких настройках графики и с FSR 3 Native средняя частота кадров с RX 5500 XT была всего 30 к/с. Две другие видеокарты выдают 60−62 к/с.
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться выше в видео.
Вывод
Все три протестированные видеокарты и сегодня запускают большинство игр на средне-высоких настройках графики без проблем. Однако есть оговорки по поводу RX 5500 XT. Некоторые проекты с ней не запускались вообще, а те, что шли, работали так себе: с 30 к/с и меньше в среднем. Решить эту проблему можно при помощи снижения настроек до высоких.
Если говорить о RTX 2060 и RX 6600, то это всё ещё жизнеспособные сегодня варианты.