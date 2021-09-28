Три поколения AMD Ryzen 5 с мощной встроенной графикой сравнили в современных играх

Три поколения AMD Ryzen 5 с мощной встроенной графикой сравнили в современных играхРазница между ними оказалась незначительной
Автор портала Андрей Кожемяко выяснил, как изменилось быстродействие процессоров AMD Ryzen 5 со встроенной графикой за несколько лет. Для тестирования были отобраны три процессора AMD: Ryzen 5 3400G, Ryzen 5 Pro 4650G и Ryzen 5 5600G. Игры, которые запускались в ходе тестов, были следующие: World of Tanks enCore RT, Far Cry 5, F1 2018, Assassin’s Creed Odyssey, Deus Ex: Mankind Divided, Tom Clancy’s Ghost Recon, Metro: Exodus, Shadow of the Tomb Raider, World War Z, Strange Brigade.
Во всех играх разница между процессорами оказалась крайне незначительной. Правда, в каких-то проектах 3400G опережал по минимальной частоте кадров (World of Tanks enCore RT) или по среднему значению производительности (F1 2018, World War Z) конкурентов. Однако в основном лидировал наиболее современный 5600G.
Эксперт заключил, что подобные результаты могут быть связаны с условиями тестирования. Вполне возможно, что различные параметры системы продемонстрируют большую разницу между процессорами Ryzen 5 и в этом случае Ryzen 5 3400G в одной комплектации будет быстрее, чем Ryzen 5 5600G. В целом же уровень этих процессоров примерно одинаковый: есть увеличение производительность, но качественных изменений нет.