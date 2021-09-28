Три поколения AMD Ryzen 5 с мощной встроенной графикой сравнили в современных играх

Эксперт заключил, что подобные результаты могут быть связаны с условиями тестирования. Вполне возможно, что различные параметры системы продемонстрируют большую разницу между процессорами Ryzen 5 и в этом случае Ryzen 5 3400G в одной комплектации будет быстрее, чем Ryzen 5 5600G. В целом же уровень этих процессоров примерно одинаковый: есть увеличение производительность, но качественных изменений нет.