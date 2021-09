Три поколения AMD Ryzen 5 с мощной встроенной графикой сравнили в современных играх

Автор портала Андрей Кожемяко выяснил, как изменилось быстродействие процессоров AMD Ryzen 5 со встроенной графикой за несколько лет. Для тестирования были отобраны три процессора AMD: Ryzen 5 3400G, Ryzen 5 Pro 4650G и Ryzen 5 5600G. Игры, которые запускались в ходе тестов, были следующие: World of Tanks enCore RT, Far Cry 5, F1 2018, Assassin’s Creed Odyssey, Deus Ex: Mankind Divided, Tom Clancy’s Ghost Recon, Metro: Exodus, Shadow of the Tomb Raider, World War Z, Strange Brigade.