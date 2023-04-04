Три поколения Core i5 сравнили по скорости: 10400F против 12400F и 13400F

Три поколения Core i5 сравнили по скорости: 10400F против 12400F и 13400FКакой процессор покупать для игр?
В одном из выпусков на YouTube-канале NJ Tech эксперты выяснили, на базе какого процессора лучше собирать игровой компьютер: Intel Core i5-10400F, 12400F или 13400F.
Фото: NJ Tech
Думаете, какой процессор i5 взять для игр? Вот какие результаты 10400F, 12400F и 13400F показывают. Их протестировали в 15 современных играх в 1080p и 1440p с RX 6650 XT и RTX 3080.
С характеристиками всех процессоров вы можете ознакомиться ниже.
В игре Destiny 2 средняя производительность с DX11, самым высоким пресетом, SMAA, TAx16 в 1080p с RTX 3080 12 ГБ составляла 115 к/с (i5-10400F), 148 к/с (i5-12400F) и 168 к/с (i5-13400F), с этой же видеокартой в 1440p - 114 к/с, 146 к/с, 153 к/с соответственно. В разрешении 1080p с RX 6650 XT эти показатели находились на уровне 112 к/с, 142 к/с и 142 к/с соответственно.
Far Cry 6 запускалась с DX12, высоким пресетом, TAA. Средняя производительность в этой игре находилась с RTX 3080 в 1080p на уровне 95 к/с, 114 к/с, 126 к/с (с 10400F, 12400F, 13400F), в 1440p - 95 к/с, 113 к/с, 123 к/с, с RX 6650 XT в 1080p - 98, 122, 126 к/с.
Shadow of the Tomb Raider шла с DX12, на самых высоких настройках графики, с TAA. Средний FPS здесь с RTX 3080 равнялся в 1080p - 121 к/с, 141 к/с, 164 к/с (10400F, 12400F, 13400F соответственно), в 1440p - 118 к/с, 134 к/с, 136 к/с. С видеокартой RX 6650 XT показатели средней производительности в разрешении Full HD равнялись 109 к/с, 111 к/с и 111 к/с.
Dota 2 запускалась с DX11, графикой Best Looking, 100% Scale. С RTX 3080 12 ГБ в этой игре средняя частота кадров находилась в 1080p на уровне 114 к/с, 150 к/с, 172 к/с (10400F, 12400F, 13400F), в 1440p - 114 к/с, 145 к/с, 169 к/с. С RX 6650 XT в 1080p удалось получить в среднем 115 к/с, 147 к/с, 167 к/с соответственно.
CS:GO шла с DX9, очень высоким пресетом, MSAA/FSAA Off, TFx16. В среднем с RTX 3080 в 1080p производительность равнялась 337 к/с (с i5-10400F), 452 к/с (с i5-12400F), 503 к/с (с i5-13400F), в 1440p - 332 к/с, 450 к/с, 497 к/с, с RX 6650 XT - 285 к/с, 364 к/с, 426 к/с.
Эти и другие результаты тестирования вы можете увидеть на изображениях выше.
Вывод
В целом в 15 играх средняя производительность у сборки с i5-13400F была с RTX 3080 в 1080p - на 13% (i5-12400F) и 44% (i5-10400F) выше, в 1440p - на 10% и 37% соответственно, с RX 6650 XT - на 9% и 32%.
Тестовый стенд:
- процессор Intel Core i5-10400F/i5-12400F/i5-13400F;
- материнская плата Gigabyte Z490 Aorus Master, MSI Z690 Tomahawk WiFi DDR4;
- оперативная память DDR4 3200MHz CL16 2x16GB;
- система охлаждения Stock Cooler, MSI MAG 360 AIO;
- блок питания Corsair RM1000X;
- операционная система Windows 11 22H2 (Debloated);
- видеокарта Gigabyte RX 6650 XT Gaming/ASUS RTX 3080 12GB TUF GAMING.