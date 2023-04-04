Три поколения Core i5 сравнили по скорости: 10400F против 12400F и 13400F

В игре Destiny 2 средняя производительность с DX11, самым высоким пресетом, SMAA, TAx16 в 1080p с RTX 3080 12 ГБ составляла 115 к/с (i5-10400F), 148 к/с (i5-12400F) и 168 к/с (i5-13400F), с этой же видеокартой в 1440p - 114 к/с, 146 к/с, 153 к/с соответственно. В разрешении 1080p с RX 6650 XT эти показатели находились на уровне 112 к/с, 142 к/с и 142 к/с соответственно.

Far Cry 6 запускалась с DX12, высоким пресетом, TAA. Средняя производительность в этой игре находилась с RTX 3080 в 1080p на уровне 95 к/с, 114 к/с, 126 к/с (с 10400F, 12400F, 13400F), в 1440p - 95 к/с, 113 к/с, 123 к/с, с RX 6650 XT в 1080p - 98, 122, 126 к/с.

Shadow of the Tomb Raider шла с DX12, на самых высоких настройках графики, с TAA. Средний FPS здесь с RTX 3080 равнялся в 1080p - 121 к/с, 141 к/с, 164 к/с (10400F, 12400F, 13400F соответственно), в 1440p - 118 к/с, 134 к/с, 136 к/с. С видеокартой RX 6650 XT показатели средней производительности в разрешении Full HD равнялись 109 к/с, 111 к/с и 111 к/с.

Dota 2 запускалась с DX11, графикой Best Looking, 100% Scale. С RTX 3080 12 ГБ в этой игре средняя частота кадров находилась в 1080p на уровне 114 к/с, 150 к/с, 172 к/с (10400F, 12400F, 13400F), в 1440p - 114 к/с, 145 к/с, 169 к/с. С RX 6650 XT в 1080p удалось получить в среднем 115 к/с, 147 к/с, 167 к/с соответственно.

CS:GO шла с DX9, очень высоким пресетом, MSAA/FSAA Off, TFx16. В среднем с RTX 3080 в 1080p производительность равнялась 337 к/с (с i5-10400F), 452 к/с (с i5-12400F), 503 к/с (с i5-13400F), в 1440p - 332 к/с, 450 к/с, 497 к/с, с RX 6650 XT - 285 к/с, 364 к/с, 426 к/с.