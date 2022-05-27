У каждой по 4 ГБ памяти, но кто быстрее? Сравнение RX 6400 и GTX 1650

Авторы канала GameGangsta проверили быстродействие RX 6400 и GTX 1650 в восьми играх. Для этого они запустили эти варианты сборок в Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Forza Horizon 5. Тестировались игры в 1080p.

В Grand Theft Auto V средняя производительность с очень высокими настройками составила 37 к/с (с RX 6400) и 52 к/с (с GTX 1650), в очень редких событиях она опускалась до 29 к/с и 37 к/с соответственно.

Rainbow Six Siege шла с ультра-пресетом. В среднем частота кадров здесь равнялась 168 к/с с RX 6400 и 160 к/с с GTX 1650. В крайне редких событиях эти показатели снижались до 112 и 120 к/с соответственно.

Assassin's Creed Odyssey запускалась с ультра-высоким пресетом. В среднем в игре удалось получить 28 к/с и 30 к/с (RX 6400 и GTX 1650), в очень редких событиях - 12 и 21 к/с.

В Red Dead Redemption 2 средний FPS на ультра-настройках составил 46 к/с с RX 6400 и 38 к/с с GTX 1650. В крайне редких событиях производительность равнялась 31 к/с и 28 к/с.