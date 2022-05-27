У каждой по 4 ГБ памяти, но кто быстрее? Сравнение RX 6400 и GTX 1650

У каждой по 4 ГБ памяти, но кто быстрее? Сравнение RX 6400 и GTX 1650Зачастую разница между ними не такая заметная
Авторы канала GameGangsta проверили быстродействие RX 6400 и GTX 1650 в восьми играх. Для этого они запустили эти варианты сборок в Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Forza Horizon 5. Тестировались игры в 1080p.
В Grand Theft Auto V средняя производительность с очень высокими настройками составила 37 к/с (с RX 6400) и 52 к/с (с GTX 1650), в очень редких событиях она опускалась до 29 к/с и 37 к/с соответственно.
Rainbow Six Siege шла с ультра-пресетом. В среднем частота кадров здесь равнялась 168 к/с с RX 6400 и 160 к/с с GTX 1650. В крайне редких событиях эти показатели снижались до 112 и 120 к/с соответственно.
Assassin's Creed Odyssey запускалась с ультра-высоким пресетом. В среднем в игре удалось получить 28 к/с и 30 к/с (RX 6400 и GTX 1650), в очень редких событиях - 12 и 21 к/с.
В Red Dead Redemption 2 средний FPS на ультра-настройках составил 46 к/с с RX 6400 и 38 к/с с GTX 1650. В крайне редких событиях производительность равнялась 31 к/с и 28 к/с.
В Assassin's Creed Valhalla средняя частота кадров с высоким пресетом равнялась 29 к/с (RX 6400) и 32 к/с (GTX 1650). В крайне редких событиях значения составляли 12 к/с и 11 к/с соответственно.
Watch Dogs Legion шла на высоких настройках графики. В среднем здесь можно получить с RX 6400 - 45 к/с, с GTX 1650 - 46 к/с, в очень редких событиях - 27 к/с в обоих случаях.
Far Cry 6 с ультра-пресетом запускалась со средней производительностью в пределах 51 к/с (RX 6400) и 52 к/с (GTX 1650). В крайне редких событиях она снижалась до 8 к/с и 33 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 на ультра-настройках шла со средним FPS 36 к/с (RX 6400) и 31 к/с (GTX 1650), в очень редких событиях эти показатели опускались до 20 к/с и 25 к/с.
Вывод
Разницы между RX 6400 и GTX 1650 с точки зрения средней производительности практически нет: в обоих случаях она составляет 55 к/с. При этом в очень редких событиях средний показатель оказался больше у GTX 1650 на 23 процента: 38 к/с против 31 к/с.
Конфигурации протестированных ПК:
- процессор Intel Core i5 11600K 3.9GHz LGA1200 12MB Cache;
- материнская плата MSI MAG Z490 TOMAHAWK Soket 1200 DDR4 4800(OC) M.2;
- оперативная память GeIL 8GBx2 Evo Spear AMD Edition 3000Mhz CL16 DDR4;
- видеокарта ASUS RX 6400 DUAL 4GB GDDR6 64 Bit/Gigabyte Windforce GTX 1650 OC 4GB 128-Bit GDDR5;
- SSD WD 480GB Green SN350 NVMe 2400MB-1650MB M2;
- HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Bitfenix Nova Mesh SE White Tempered Glass ARGB;
- блок питания Bitfenix 750W M 80+ Gold Full Modular;
- операционная система Windows 10.