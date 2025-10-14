Ушла эпоха: RX 5700 XT уступила новой бюджетной RTX 5050 во всех играх

Тестовый стенд включал процессор Ryzen 5 7600X, матплату MSI PRO X670-P WIFI, оперативную память 2x16GB DDR5 6000 CL28, систему охлаждения MSI Coreliquid S360, накопители Samsung 980 Pro 1TB, WD Blue SN570 2TB (x2), блок питания Corsair RM1000X, операционную систему Windows 11 Pro 24H2, видеокарты ASUS RX 5700 XT 8GB GDDR6 TUF GAMING OC, GIGABYTE RTX 5050 8GB GDDR6 WINDFORCE OC, драйверы AMD 25.9.2/Nvidia 581.42.

Silent Hill f запускалась с пресетом Balanced, Lumen Light, Reflection SSR. С 5700 ХТ здесь удалось получить 50 к/с в среднем, с 5050 - 60 к/с.

Dying Light: The Beast шла на настройках графики High, с TAAU Native. Средний FPS в этой игре находился на уровне 47 к/с (5700 ХТ) и 58 к/с (5050).

В игре Alan Wake 2 с пресетом Medium, FSR/DLSS Native в среднем частота кадров составляла 42 к/с (5700 ХТ) и 54 к/с (5050).

Call of Duty: Black Ops 6 тестировалась с пресетом Balanced, No Upscale. Средняя производительность здесь равнялась 107 к/с (5700 ХТ) и 109 к/с (5050).

Игра PUBG Battlegrounds запускалась с графикой Medium, DX11 Enhanced. Средний FPS в ней составлял 209 к/с (5700 ХТ) и 236 к/с (5050).

Counter-Strike 2 шла со средней графикой, 2х MSAA, FSR Disabled. В среднем здесь удалось получить с 5700 ХТ - 418 к/с, с 5050 - 384 к/с.