Установить Windows или Linux на компьютер можно и без флешки: всего за пять шагов

Делается это очень быстро

Некоторые из нас сталкивались с ситуацией, когда срочно нужно было установить на ноутбук или настольный компьютер Windows или Linux, а под рукой не оказывалось флешки. Но на самом деле сделать всё можно и без неё. Пользователь iXBT.com рассказал как.