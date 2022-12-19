Уверены, что раньше не было лучше? Разогнанные RTX 3060 и RTX 2070 Super сравнили в играх

В выпуске на YouTube-канале TheSpyHood протестировали разогнанные видеокарты RTX 3060 и RTX 2070 Super в современных играх. Запускались эти игры в 1440p и 4К.

В Call of Duty Warzone Pacific средняя частота кадров в 1440p составила с RTX 3060 - 87 к/с, с RTX 2070 S - 89 к/с. В 4К эти показатели находились на уровне 57 к/с и 61 к/с соответственно.

Days Gone шла в 1440p со средним FPS 99 к/с (RTX 3060) и 104 к/с (RTX 2070 S), в 4К - 51 к/с и 54 к/с.

Игра Battlefield 2042 запускалась в 1440p со средней производительностью 76 к/с и 79 к/с (RTX 3060 и RTX 2070 S соответственно), а в 4К - с 55 и 57 к/с.

В God of War в среднем в 1440p удалось получить 55 к/с и 59 к/с (RTX 3060 и RTX 2070 S), в 4К - 37 к/с и 40 к/с.

Dying Light в 1440p шла со средней частотой кадров 50 к/с (RTX 3060) и 51 к/с (RTX 2070 S). В 4К - с 31 к/с и 34 к/с соответственно.