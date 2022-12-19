Уверены, что раньше не было лучше? Разогнанные RTX 3060 и RTX 2070 Super сравнили в играх

Уверены, что раньше не было лучше? Разогнанные RTX 3060 и RTX 2070 Super сравнили в играхЗапускали компьютерные сборки в 10 проектах
Эксперты YouTube-канала TheSpyHood в одном из выпусков узнали, какая видеокарта с разгоном будет быстрее в играх: RTX 2070 Super или RTX 3060. Тестировали графические ускорители в разрешении 1440p и 4К с ультра-пресетом.
Фото: TheSpyHood
В выпуске на YouTube-канале TheSpyHood протестировали разогнанные видеокарты RTX 3060 и RTX 2070 Super в современных играх. Запускались эти игры в 1440p и 4К.
В Call of Duty Warzone Pacific средняя частота кадров в 1440p составила с RTX 3060 - 87 к/с, с RTX 2070 S - 89 к/с. В 4К эти показатели находились на уровне 57 к/с и 61 к/с соответственно.
Days Gone шла в 1440p со средним FPS 99 к/с (RTX 3060) и 104 к/с (RTX 2070 S), в 4К - 51 к/с и 54 к/с.
Игра Battlefield 2042 запускалась в 1440p со средней производительностью 76 к/с и 79 к/с (RTX 3060 и RTX 2070 S соответственно), а в 4К - с 55 и 57 к/с.
В God of War в среднем в 1440p удалось получить 55 к/с и 59 к/с (RTX 3060 и RTX 2070 S), в 4К - 37 к/с и 40 к/с.
Dying Light в 1440p шла со средней частотой кадров 50 к/с (RTX 3060) и 51 к/с (RTX 2070 S). В 4К - с 31 к/с и 34 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 в 1440p шла со средней частотой кадров в районе 87 к/с (RTX 3060) и 90 к/с (RTX 2070 S), в 4К - 53 к/с в обоих случаях.
Игра Call of Duty Vanguard запускалась в разрешении 1440p со средней производительностью 121 к/с и 129 к/с (RTX 3060 и RTX 2070 S), в 4К - 73 к/с и 77 к/с соответственно.
В Cyberpunk 2077 в среднем удалось получить в 1440p - 69 к/с (RTX 3060) и 71 к/с (RTX 2070 S), в 4К - 47 и 49 к/с.
Horizon Zero Dawn шла в разрешении 1440p со средним FPS в пределах 84 к/с (RTX 3060) и 88 к/с (RTX 2070 S), в разрешении 4К - 49 к/с с обеими видеокартами.
Village Resident Evil запускалась в 1440p со средней частотой кадров 128 к/с и 136 к/с (RTX 3060 и RTX 2070 S соответственно), в 4К - 83 и 86 к/с.
По энергопотреблению лучше оказалась сборка с разогнанной RTX 3060: 390 Вт против 439 Вт у RTX 2070 S.
Вывод
В целом во всех играх в целом лучшие средние показатели производительности были у разогнанной видеокарты RTX 2070 S. В 1440p разница между ней и значениями RTX 3060 составляла 5 % (86 к/с и 90 к/с), в 4К - 4 % (54 к/с и 56 к/с).
Характеристики компьютеров:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-12900K (Gigabyte Z690 AORUS Master);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB @OC/NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB @OC;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR5 5200MHz.