Уверены, что знаете победителя наперёд? RTX 3050 против GTX 1080 в играх

Авторы YouTube-канала GameGangsta запустили в 1080p семь современных игр на двух компьютерных сборках. Одна из них включала процессор Intel Core i5 11600K с графическим ускорителем RTX 3050, другая - тот же процессор, но с GTX 1080. Среди проектов были Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Forza Horizon 5.

На ультра-настройках в Grand Theft Auto V средняя частота кадров составляла 74 к/с (с RTX 3050) и 89 к/с (с GTX 1080). В очень редких событиях эти показатели равнялись 21 к/с и 49 к/с соответственно.

Rainbow Six Siege запускалась тоже с ультра-пресетом. Средний FPS в ней находился на уровне 264 к/с с RTX 3050 и 281 к/с с GTX 1080. В крайне редких событиях производительность снижалась до 143 к/с в обоих случаях.

Assassin's Creed Odyssey шла на ультра-высоких настройках графики. Средняя производительность в ней равнялась с RTX 3050 - 53 к/с, с GTX 1080 - 63 к/с. Значения в крайне редких событиях составили 31 к/с и 41 к/с соответственно.