Уверены, что знаете победителя наперёд? RTX 3050 против GTX 1080 в играх

Уверены, что знаете победителя наперёд? RTX 3050 против GTX 1080 в играхСравнили видеокарты в семи современных проектах
Авторы YouTube-канала GameGangsta запустили в 1080p семь современных игр на двух компьютерных сборках. Одна из них включала процессор Intel Core i5 11600K с графическим ускорителем RTX 3050, другая - тот же процессор, но с GTX 1080. Среди проектов были Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Forza Horizon 5.
На ультра-настройках в Grand Theft Auto V средняя частота кадров составляла 74 к/с (с RTX 3050) и 89 к/с (с GTX 1080). В очень редких событиях эти показатели равнялись 21 к/с и 49 к/с соответственно.
Rainbow Six Siege запускалась тоже с ультра-пресетом. Средний FPS в ней находился на уровне 264 к/с с RTX 3050 и 281 к/с с GTX 1080. В крайне редких событиях производительность снижалась до 143 к/с в обоих случаях.
Assassin's Creed Odyssey шла на ультра-высоких настройках графики. Средняя производительность в ней равнялась с RTX 3050 - 53 к/с, с GTX 1080 - 63 к/с. Значения в крайне редких событиях составили 31 к/с и 41 к/с соответственно.
В Red Dead Redemption 2 с ультра-пресетом удалось получить в среднем 65 к/с с RTX 3050 и 67 к/с с GTX 1080. В очень редких событиях показатели быстродействия опускались до 34 к/с и до 48 к/с (с RTX 3050 и GTX 1080 соответственно).
Assassin's Creed Valhalla шла с высокими настройками. В ней средняя производительность равнялась 62 к/с с видеокартой 3050 и 74 к/с с видеокартой 1080. В крайне редких событиях показатели составили 35 к/с и 13 к/с.
Watch Dogs Legion запускалась тоже с высоким пресетом. Средняя частота кадров здесь составила 71 к/с с графическим ускорителем RTX 3050 и 77 к/с - с GTX 1080. В очень редких событиях эти значения снижались до 43 к/с и 39 к/с соответственно.
В Forza Horizon 5 средний FPS на ультра-настройках равнялся 64 к/с с RTX 3050 и 69 к/с с GTX 1080. В крайне редких событиях производительность опускалась до 49 к/с и 42 к/с.
Вывод
Лучшие показатели производительности во всех семи проектах были у видеокарты GTX 1080. При этом в среднем она оказывается быстрее RTX 3050 примерно на 10 процентов (103 к/с против 93 к/с).
Конфигурации ПК:
- процессор Intel Core i5 11600K 3.9GHz LGA1200 12MB Cache;
- материнская плата MSI MAG Z490 TOMAHAWK Soket 1200 DDR4 4800(OC) M.2;
- оперативная память GeIL 8GBx2 Evo Spear AMD Edition 3000Mhz CL16 DDR4;
- видеокарта ZOTAC RTX 3050 GAMING TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 128Bit/GIGABYTE GeForce GTX 1080 AORUS 8GB GDDR5X 256 Bit;
- SSD WD 480GB Green SN350 NVMe 2400MB-1650MB M2;
- HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Bitfenix Nova Mesh SE White Tempered Glass ARGB;
- блок питания Bitfenix 750W M 80+ Gold Full Modular;
- операционная система Windows 10.