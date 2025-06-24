В GTX 660 стоимостью в 1000 рублей включили апскейлеры FSR и замерили быстродействие в новых играх

Интересно, что для GTX 660 до сих пор можно скачать свежие драйверы на сайте Nvidia. Правда, это мало что вам даст на практике. Это поколение видеокарт не поддерживает Direct X12, а сейчас всё больше игр начинают отказываться от Direct X11. Например, Apex Legends.

В CS 2 в 1080р с низким пресетом и апскейлингом удалось получить в среднем 80-90 к/с. То есть столько же, сколько и без этой функции. Даже в перформанс-режиме ничего не изменилось. При сбросе нативного разрешения до 1280х720 производительность составляла уже 130-170 к/с.

GTA 5 запускалась сначала со сбросом всех настроек, кроме населённости. В итоге FPS составлял 100-120 к/с. При включении двукратного сглаживания частота кадров просела до 60-70, но видеокарта всё равно справлялась. Отключение сглаживания и поднятие настроек до высоких дало 70-90 к/с.