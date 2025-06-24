В GTX 660 стоимостью в 1000 рублей включили апскейлеры FSR и замерили быстродействие в новых играх

В GTX 660 стоимостью в 1000 рублей включили апскейлеры FSR и замерили быстродействие в новых играхНикакого толку от этого в итоге не было
Интересно, что для GTX 660 до сих пор можно скачать свежие драйверы на сайте Nvidia. Правда, это мало что вам даст на практике. Это поколение видеокарт не поддерживает Direct X12, а сейчас всё больше игр начинают отказываться от Direct X11. Например, Apex Legends.
В CS 2 в 1080р с низким пресетом и апскейлингом удалось получить в среднем 80-90 к/с. То есть столько же, сколько и без этой функции. Даже в перформанс-режиме ничего не изменилось. При сбросе нативного разрешения до 1280х720 производительность составляла уже 130-170 к/с.
GTA 5 запускалась сначала со сбросом всех настроек, кроме населённости. В итоге FPS составлял 100-120 к/с. При включении двукратного сглаживания частота кадров просела до 60-70, но видеокарта всё равно справлялась. Отключение сглаживания и поднятие настроек до высоких дало 70-90 к/с.
В Cyberpunk 2077 настройки максимально снизили. В этом случае удалось получить в среднем при 1080р 10-13 к/с, максимум - 15 к/с. После активации FSR в режиме Performance прирост составил до 20 к/с, но экран стал полностью чёрным (то есть в любом режиме FSR у вас будет отображаться лишь чёрный экран). В 720р производительность равнялась около 20 к/с, но играть было всё равно некомфортно.
Doom 2016 года получилось запустить с низким пресетом и отключенным отражением. В FHD здесь частота кадров варьировалась от 30 до 50 к/с. Апскейлинга в игре просто нет, а в 900р FPS доходит до 70.
Вывод
По итогу оказалось, что игры, в которых апскейлинг мог бы помочь GTX 660, либо не запускаются вообще, либо не дают прироста. А те проекты, которые с этой видеокартой пошли, были созданы задолго до этой технологии.