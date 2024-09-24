В каких случаях нет смысла переплачивать за монитор 4K и хватит 1440p

Один из самых важных параметров при выборе монитора — это разрешение. Когда лучше брать 1080p, а когда — 2К? И есть ли смысл переходить с 2К на 4К?

Чем выше планируемое разрешение экрана, тем выше будут требования к компьютеру. Это значит, что стоить он тоже будет больше. Кроме того, чем выше разрешение, тем меньше ваш ПК будет актуальным.

При этом бывают ситуации, когда вместо Full HD-монитора всё же лучше взять 2К или 4К. Большинство из нас хотят себе монитор с диагональю 27″. На нём даже в 1080p уже видны пиксели. А если вы хотите покупать монитор на 32″, то однозначно нужно брать с разрешением 4К.