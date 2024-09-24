В каких случаях нет смысла переплачивать за монитор 4K и хватит 1440p

В каких случаях нет смысла переплачивать за монитор 4K и хватит 1440pЧаще всего модель с разрешением 4К — пустая трата денег
Один из самых важных параметров при выборе монитора — это разрешение. Когда лучше брать 1080p, а когда — 2К? И есть ли смысл переходить с 2К на 4К?
Чем выше планируемое разрешение экрана, тем выше будут требования к компьютеру. Это значит, что стоить он тоже будет больше. Кроме того, чем выше разрешение, тем меньше ваш ПК будет актуальным.
При этом бывают ситуации, когда вместо Full HD-монитора всё же лучше взять 2К или 4К. Большинство из нас хотят себе монитор с диагональю 27″. На нём даже в 1080p уже видны пиксели. А если вы хотите покупать монитор на 32″, то однозначно нужно брать с разрешением 4К.
Сейчас же игры в 4К — это для элиты. Да и по большей части это выкидывание денег, ведь вам будет достаточно и монитора на 27″ и с разрешением 2К.
К тому же для Full HD сегодня нужно как минимум брать Ryzen 3600 и RX 6600. Новый такой компьютер выйдет в 60 тысяч рублей.
Для QHD потребуются 7500F и RX 7700XT. Это будет стоить примерно 110−120 тысяч рублей. А вот для 4К придётся покупать 7900 XT или 4070 Super с Ryzen 7700 (7500F), что выйдет примерно в 200 тысяч. При этом по качеству игры особо лучше не станут. Действительно заметная разница есть только между Full HD и QHD.
Под Full HD хватит оперативной памяти 32 ГБ (оптимально), а из видеокарт нужно смотреть RX 6600, 7600, 7600 XT, RTX 4060 Ti. Для QHD понадобятся 7700 XT, 7800 XT, 4070, 4070 Super, 4070 Ti. Для 4К стоит покупать 4070 Super, 4080, 4090, 7900 XT, 7900 XTX, но брать их имеет смысл только под игры.