В компьютерной мыши нашли лазейку для контроля компьютера хакерами

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В компьютерной мыши нашли лазейку для контроля компьютера хакерамиТак можно получить полный доступ к данным на ПК
Автор tj.ru сообщил о неполадках в работе драйвера Razer.
Джон Хат, эксперт в области кибербезопасности, пишет корреспондент, заявил о недоработке драйвера Razer. Из-за этого после подключения мышки Razer любой пользователь мог полноценно управлять компьютером, правда, только если у него был к нему физический доступ.
Ошибка произошла, как выяснилось, из-за автоматической загрузки центром обновления Windows стороннего драйвера Razer и предоставления ему прав доступа к системе. Представители компании сообщили, что работа над исправлением неполадки уже идёт.