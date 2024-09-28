В России в свободную продажу попал поддельный процессор Xeon, который создавали для «откатов» из бюджетных средств

На странный процессор Extreme Neo Zeus E7 (в действительности это Pentium 4 на 775-м сокете), по словам эксперта, нанесена маркировка не существующей в природе модели. Также у него все характеристики — начиная с типа сокета (процессорного разъёма), продолжая частотами, количеством ядер и других спецификаций — ложные.

В продажу эти процессоры массово и в больших количествах попали от российских юрлиц. При этом ни в одной стране мира эти чипы больше не фигурировали.