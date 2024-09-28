В России в свободную продажу попал поддельный процессор Xeon, который создавали для «откатов» из бюджетных средств

В России в свободную продажу попал поддельный процессор Xeon, который создавали для «откатов» из бюджетных средствОбычный скам, за который никто не понёс наказания
На странный процессор Extreme Neo Zeus E7 (в действительности это Pentium 4 на 775-м сокете), по словам эксперта, нанесена маркировка не существующей в природе модели. Также у него все характеристики — начиная с типа сокета (процессорного разъёма), продолжая частотами, количеством ядер и других спецификаций — ложные.
В продажу эти процессоры массово и в больших количествах попали от российских юрлиц. При этом ни в одной стране мира эти чипы больше не фигурировали.
Михаил объяснил, как и для чего использовалась схема с ложной маркировкой процессоров:
- приближенный к госзакупкам предприниматель-мошенник заказал партию из экстремально дешёвых устаревших одноядерных процессоров Intel Celeron эпохи Pentium 4;
- после этого злоумышленник сменил подлинную маркировку крышки процессоров и нанёс маркировку серверных промышленных процессоров Xeon;
- затем мошенник вступил в сговор с IT-командами ряда компаний и, в процессе закупок юрлицами, передал им копеечные дешёвые процессоры под видом подлинных дорогих по завышенной цене;
- компании задекларировали закупку процессоров по завышенной цене, мошенник получил средства и определился (выдал «откат») определённой долей этих средств со вступившими с ним в сговор мошенниками из IT-отдела компании-закупщика.
Сколько раз эта схема была опробована на российских государственных и частных компаниях и сколько средств было украдено в процессе, сегодня узнать не представляется возможным. Всё потому, что подноготная вскрылась только в 2024 году, когда поддельные процессоры несуществующих моделей стали массово продаваться за бесценок юрлицами, а иногда и третьими лицами, которые купили эти чипы у одураченных компаний ранее и не владеют предысторией появления поддельных CPU на территории России.