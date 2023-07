В старую GeForce GTX 980 распаяли 8 ГБ видеопамяти и проверили видеокарту в играх

Игра Spider-Man запускалась на настройках графики Medium с TAA. Средний FPS в этом случае равнялся 62 к/с, в очень редких событиях - 42 к/с.

The Last of Us шла с самым низким пресетом. Производительность в среднем в этой игре составила 44 к/с, в крайне редких событиях - 35 к/с.

The Witcher 3 Next-Gen тестировалась с пресетом High, TAAU, SSAO. Средняя частота кадров в игре равнялась 66 к/с, в очень редких событиях - 51 к/с.

В Fortnite с пресетом High, 100% Res, TAA частота кадров составляла в среднем 74 к/с, в крайне редких событиях - 49 к/с.

Вывод

GTX 980 8 ГБ в сравнении с GTX 980 4 ГБ получила совсем незначительный прирост производительности: в обоих случаях в среднем во всех играх FPS равнялся около 57 к/с.