В видеокарте Gigabyte RTX 5070 Ti вытекли термопрокладки

Надо сказать, что эта проблема возникает и тогда, когда видеокарта стоит вертикально. Это нужно иметь в виду, если вы перевозите системный блок с RTX 5070 Ti.

Если у вас RTX 5070 Ti из первой ревизии, то понаблюдайте за карточкой какое-то время: не стекает ли термоинтерфейс, какие температуры и т. п. В случае проблем можете её обслуживать самостоятельно (если уже нет гарантии) или отнести в сервисный центр (по гарантии).