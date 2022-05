Вам уже страшно? GTX 1060 с 3 ГБ памяти проверили в играх весной 2022 года

В выпуске на канале GameGangsta на YouTube протестировали конфигурацию ПК на базе процессора Intel Core i5 11600K с видеокартой GTX 1060. Сборку проверили в 31 игре. Среди них - Counter Strike GO, Assassin's Creed IV Black Flag, Grand Theft Auto V, PUBG и др. Запускались все проекты в разрешении 1080p.

Из игр 2022 года эксперты протестировали God of War, Rainbow Six Extraction, Serious Sam Siberian Mayhem, Dying Light 2, Elden Ring, Elex II, Shadow Warrior 3.

В God of War с оригинальными настройками графики удалось получить в среднем 57 к/с, в очень редких событиях - 42 к/с.

Rainbow Six Extraction запускалась с высоким пресетом. В ней средняя частота кадров составляла 65 к/с, в очень редких событиях - 44 к/с.

Serious Sam Siberian Mayhem шла на ультра-настройках. В крайне редких событиях средняя частота равнялась 77 к/с. В крайне редких событиях производительность снижалась до 18 к/с.