Вам уже страшно? GTX 1060 с 3 ГБ памяти проверили в играх весной 2022 года

Вам уже страшно? GTX 1060 с 3 ГБ памяти проверили в играх весной 2022 годаЗапускались как новые, так и старые проекты
В выпуске на канале GameGangsta на YouTube протестировали конфигурацию ПК на базе процессора Intel Core i5 11600K с видеокартой GTX 1060. Сборку проверили в 31 игре. Среди них - Counter Strike GO, Assassin's Creed IV Black Flag, Grand Theft Auto V, PUBG и др. Запускались все проекты в разрешении 1080p.
Из игр 2022 года эксперты протестировали God of War, Rainbow Six Extraction, Serious Sam Siberian Mayhem, Dying Light 2, Elden Ring, Elex II, Shadow Warrior 3.
В God of War с оригинальными настройками графики удалось получить в среднем 57 к/с, в очень редких событиях - 42 к/с.
Rainbow Six Extraction запускалась с высоким пресетом. В ней средняя частота кадров составляла 65 к/с, в очень редких событиях - 44 к/с.
Serious Sam Siberian Mayhem шла на ультра-настройках. В крайне редких событиях средняя частота равнялась 77 к/с. В крайне редких событиях производительность снижалась до 18 к/с.
Dying Light 2 шла с низким пресетом. В ней средний FPS равнялся 74 к/с. В очень редких событиях частота кадров снижалась до 15 к/с.
Elden Ring запускалась на средних настройках. Частота кадров в среднем составляла в игре 61 к/с, в крайне редких событиях - 24 к/с.
В Elex II с низким пресетом удалось получить в среднем 54 к/с, в очень редких событиях - 8 к/с.
Shadow Warrior 3 шла с высоким пресетом. В среднем в ней FPS составил 60 к/с, в крайне редких событиях - 11 к/с.
Остальные результаты тестирования вы можете посмотреть на видео ниже.
Вывод
В 31 игре сборка с видеокартой GTX 1060 показала среднюю производительность в пределах 71 к/с. Лучшие показатели были в игре Counter Strike GO (262 к/с в среднем), худшие - в Far Cry 6 (51 к/с).
Конфигурация ПК:
- процессор Intel Core i5 11600K 3.9GHz LGA1200 12MB Cache;
- материнская плата MSI MAG Z490 TOMAHAWK Soket 1200 DDR4 4800(OC) M.2;
- оперативная память GeIL 8GBx2 Evo Spear AMD Edition 3000Mhz CL16 DDR4;
- видеокарта MSI GTX1060 ARMOR 3GB OC V1 GDDR5 192Bit NVidia DX12;
- SSD WD 480GB Green SN350 NVMe 2400MB-1650MB M2;
- HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Bitfenix Nova Mesh SE White Tempered Glass ARGB;
- блок питания Bitfenix 750W M 80+ Gold Full Modular;
- операционная система Windows 10.