Видеокарта 5.0 в слоте 3.0 потеряла до 11% производительности по итогам тестов

Видеокарта 5.0 в слоте 3.0 потеряла до 11% производительности по итогам тестовЕё протестировали в шести современных играх
Ведущий YouTube-канала "Рома, Просто Рома" объяснил, как версия PCIe и видеокарта влияют на игру.
Тестовый стенд включал матплату MSI X870E Edge Ti WiFi, процессор Ryzen 7 7700, видеокарту RTX 5060 на 8 ГБ/5060 Ti на 16 ГБ.
Среди игр запускались Kingdom Come Deliverance 2, Clair Obscur Expedition 33, The Last of Us Part 1, Cuberpunk 2077, Forza Horizon 5, Stalker 2.
С видеокартой 5060 Ti на 16 ГБ памяти хватало, и результаты вы можете увидеть ниже на графиках. Получается, что при достаточном количестве памяти PCIe на производительность мало влияет.
RTX 5060 ведёт себя точно так же во всех играх с теми же настройками. Но когда памяти недостаточно, более новый PCIe позволяет улучшить FPS.
Вывод
Как только у вас заканчивается видеопамять, более современный PCIe помогает сглаживать лаги в играх.
