Видеокарта для «как-нибудь поиграть в 1080p»: RX 6400 или GTX 1050 Ti?Иногда между этими моделями разницы почти нет
Эксперты канала GameGangsta на YouTube запустили на двух сборках с видеокартами GTX 1050 Ti и RX 6400, а также процессором Core i5 11600K восемь проектов. Среди них - Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Forza Horizon 5. Тестировались все эти игры в разрешении 1080p.
Grand Theft Auto V запускалась на очень высоких настройках графики. Средний FPS в игре составил 37 к/с в обоих случаях, в очень редких событиях значения равнялись 29 к/с с RX 6400 и 26 к/с с GTX 1050 Ti.
В Rainbow Six Siege с ультра-пресетом средняя частота кадров составила 168 к/с с RX 6400 и 114 к/с с GTX 1050 Ti. В крайне же редких событиях производительность опускалась до 112 и 84 к/с соответственно.
Assassin's Creed Odyssey шла на ультра-высоких настройках. Средняя производительность здесь равнялась 28 к/с (RX 6400) и 24 к/с (GTX 1050 Ti), показатели в очень редких событиях составляли 12 к/с и 18 к/с соответственно.
Игра Red Dead Redemption 2 запускалась с ультра-пресетом. Частота кадров в среднем в ней составила 46 к/с с RX 6400 и 25 к/с с GTX 1050 Ti, в очень редких событиях - 31 к/с и 17 к/с.
В Assassin's Creed Valhalla на высоких настройках в среднем удалось получить с RX 6400 - 29 к/с, с GTX 1050 Ti - 27 к/с. В крайне редких событиях частота кадров снижалась до 13 к/с и 10 к/с соответственно.
Watch Dogs Legion запускалась с высоким пресетом. В ней средний FPS равнялся 45 к/с (RX 6400) и 34 к/с (GTX 1050 Ti). При этом в очень редких событиях производительность составила 27 к/с и 21 к/с соответственно.
Far Cry 6 шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 51 к/с с RX 6400 и 50 к/с с GTX 1050 Ti, в крайне редких событиях - 8 к/с и 11 к/с соответственно.
В Forza Horizon 5 на ультра-настройках удалось достичь 36 к/с и 22 к/с (RX 6400 и GTX 1050 Ti) в среднем, в очень редких событиях - 20 к/с и 17 к/с.
Вывод
В целом во всех восьми проектах разница между видеокартами по средней производительности составила 24 процента (55 к/с у RX 6400 против 42 к/с у GTX 1050 Ti), по показателям в очень редких событиях - 19 процентов (32 к/с и 26 к/с). Лучшей оказалась видеокарта ASUS RX 6400.
Конфигурации ПК:
- процессор Intel Core i5 11600K 3.9GHz LGA1200 12MB Cache;
- материнская плата MSI MAG Z490 TOMAHAWK Soket 1200 DDR4 4800(OC) M.2;
- оперативная память GeIL 8GBx2 Evo Spear AMD Edition 3000Mhz CL16 DDR4;
- видеокарта ASUS RX 6400 DUAL 4GB GDDR6 64 Bit/MSI GTX 1050 TI AERO ITX 4GB GDDR5 128bit;
- SSD WD 480GB Green SN350 NVMe 2400MB-1650MB M2;
- HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Bitfenix Nova Mesh SE White Tempered Glass ARGB;
- блок питания Bitfenix 750W M 80+ Gold Full Modular;
- операционная система Windows 10.