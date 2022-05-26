Видеокарта для «как-нибудь поиграть в 1080p»: RX 6400 или GTX 1050 Ti?

Эксперты канала GameGangsta на YouTube запустили на двух сборках с видеокартами GTX 1050 Ti и RX 6400, а также процессором Core i5 11600K восемь проектов. Среди них - Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Forza Horizon 5. Тестировались все эти игры в разрешении 1080p.

Grand Theft Auto V запускалась на очень высоких настройках графики. Средний FPS в игре составил 37 к/с в обоих случаях, в очень редких событиях значения равнялись 29 к/с с RX 6400 и 26 к/с с GTX 1050 Ti.

В Rainbow Six Siege с ультра-пресетом средняя частота кадров составила 168 к/с с RX 6400 и 114 к/с с GTX 1050 Ti. В крайне же редких событиях производительность опускалась до 112 и 84 к/с соответственно.

Assassin's Creed Odyssey шла на ультра-высоких настройках. Средняя производительность здесь равнялась 28 к/с (RX 6400) и 24 к/с (GTX 1050 Ti), показатели в очень редких событиях составляли 12 к/с и 18 к/с соответственно.

Игра Red Dead Redemption 2 запускалась с ультра-пресетом. Частота кадров в среднем в ней составила 46 к/с с RX 6400 и 25 к/с с GTX 1050 Ti, в очень редких событиях - 31 к/с и 17 к/с.