Видеокарта с 8 ГБ памяти за шесть тысяч рублей: на что способна Radeon R9 390 в 2023 г.Вот на что вы можете рассчитывать
Radeon R9 390 можно заказать недорого из Китая. Но стоит ли оно того?
Вышла видеокарта Radeon R9 390 в 2015 году и пережила к 2023 году уже много волн майнинга. Кроме того, она сильно нагревается. Поэтому брать всё-таки по возможности её не стоит. Правда, в своё время она была одной из самых мощных видеокарт для игр.
Тестовый стенд включал процессор Core i9-10900K, кулер DeepCool AK620, оперативную память Patriot Viper 2x16 ГБ, SSD Patriot Viper VPN 110 1 ТБ, блок питания PowerPlay 650 Вт.
Что же в играх? Cyberpunk 2077 запускалась в 1080p с низким пресетом, отключенным FSR. Частота кадров в этой игре находится в районе 50 к/с,
Red Dead Redemption 2 шла на высоких настройках графики и с отключенным FSR. Производительность в данном случае составляла примерно 40 к/с.
Watch Dogs: Legion с низким пресетом шла с 30 к/с в среднем. Dying Light 2 на настройках графики Medium и с отключенным FSR запускалась с частотой кадров около 40 к/с.
Stray с высокими параметрами графики шла на 40 к/с. Elden Ring запустилась с низким пресетом и с показателями производительности в районе 30 к/с.
Игра God of War запускалась с отключенным FSR и на средних настройках графики. Вы сможете в ней получить примерно 50 к/с.
В Atomic Heart со средним пресетом у вас будет 50-60 к/с.
В целом же в современных играх вы получите около 42 к/с с Radeon R9 390.