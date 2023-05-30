Видеокарта с 8 ГБ памяти за шесть тысяч рублей: на что способна Radeon R9 390 в 2023 г.

Что же в играх? Cyberpunk 2077 запускалась в 1080p с низким пресетом, отключенным FSR. Частота кадров в этой игре находится в районе 50 к/с,

Red Dead Redemption 2 шла на высоких настройках графики и с отключенным FSR. Производительность в данном случае составляла примерно 40 к/с.

Watch Dogs: Legion с низким пресетом шла с 30 к/с в среднем. Dying Light 2 на настройках графики Medium и с отключенным FSR запускалась с частотой кадров около 40 к/с.

Stray с высокими параметрами графики шла на 40 к/с. Elden Ring запустилась с низким пресетом и с показателями производительности в районе 30 к/с.

Игра God of War запускалась с отключенным FSR и на средних настройках графики. Вы сможете в ней получить примерно 50 к/с.

В Atomic Heart со средним пресетом у вас будет 50-60 к/с.

В целом же в современных играх вы получите около 42 к/с с Radeon R9 390.