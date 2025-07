Видеокарта с Avito за 10 тысяч: RTX 5600 XT или 1660 Super?

Radeon тестировался на ПК с Ryzen 5 3600 на 4,2 ГГц, 32 ГБ оперативной памяти, матплатой Gigabyte В450М S2H. GTX 1660 Super была вместе с Intel Xeon E5-2640V3, 32 ГБ DDR4. В обоих случаях тестирование производилось на Windows 11 24H2 в Full HD.

The Last of Us Part II Remastered запускалась на средних настройках. В среднем в ней удалось получить 48 к/с (1660S) и 55 к/с (5600 ХТ).

Kingdom Come Deliverance II тоже шла со средней графикой. Частота кадров в этой игре находилась на уровне 52 к/с (1660S) и 73 к/с (5600 XT) в среднем.

В Stalker 2 с пресетом Medium средняя частота кадров составляла 29 к/с (1660S) и 34 к/с (5600 XT).

Игра God of War Ragnarok тестировалась с графикой Medium и средним FPS 53 к/с (1660S) и 70 к/с (5600 ХТ).

Horizon Forbidden West шла с пресетом High. Средняя производительность в ней находилась на уровне 35 к/с (1660S) и 38 к/с (5600 ХТ).