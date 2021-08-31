Видеокарту для дизайнеров Quadro RTX 8000 сравнили с игровой RTX 3090 в новейших играх

Видеокарту для дизайнеров Quadro RTX 8000 сравнили с игровой RTX 3090 в новейших играхЛучшие результаты - у GeForce RTX 3090
Быстродействие Quadro RTX 8000 48 ГБ и GeForce RTX 3090 24 ГБ эксперты проверили в играх Red Dead Redemption 2, Battlefield V, Horizon Zero Dawn, CYBERPUNK 2077, Days Gone, Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 4, Hitman 3. Хотя средняя частота кадров выше оказалась у RTX 3090, в очень редких событиях значения у неё опускались иногда ниже, чем у RTX 8000.
В Red Dead Redemption 2 у Quadro RTX 8000 в среднем частота кадров составляла 45 к/с, у GeForce RTX 3090 - 76 к/с. В очень редких событиях первая видеокарта показывала минимальное значение 21 к/с, вторая - 33 к/с.
А вот в Battlefield V в очень редких событиях выше показатели были у RTX 8000: 38 к/с против 19 к/с у RTX 3090. Средняя же производительность составляла у RTX 8000 54 к/с, у RTX 3090 - 77 к/с. То же самое с Forza Horizon 4: здесь в очень редких событиях лидировал графический ускоритель RTX 8000 с значением 72 к/с (у RTX 3090 результат составил 44 к/с), а быстродействие в среднем лучше было у геймерской RTX 3090: 149 к/с против 104 к/с у RTX 8000.
Horizon Zero Dawn лучше запустилась с RTX 3090: с ней число кадров в среднем было 81 к/с (в то же время с RTX 8000 - 81 к/с), а минимальное число в очень редких событиях - 40 к/с (у RTX 8000 - 34 к/с).
В CYBERPUNK 2077 у RTX 8000 среднее число кадров было ниже (25 к/с), чем у её конкурента (44 к/с). То же самое касается значений в очень редких событиях: 19 к/с у RTX 8000 и 38 к/с у RTX 3090.
В Days Gone в обоих случаях производительность в очень редких событиях опускалась только до 41 к/с. В среднем же графическая карта RTX 8000 показала результат 62 к/с, а RTX 3090 - 90 к/с.
Не очень сильно отличаются друг от друга самые низкие значения производительности в очень редких событиях видеоадаптеров в Microsoft Flight Simulator. Это 23 к/с (RTX 8000) и 29 к/с (RTX 3090). По среднему числу кадров в игре лидирует RTX 3090: 49 к/с против 34 к/с у карты RTX 8000.
В Hitman 3 тоже в целом лучше себя показала модель GeForce RTX 3090. У неё 94 к/с в среднем и 65 к/с при падении производительности в очень редких событиях. У RTX 8000 в этой игре значения такие: 66 к/с и 50 к/с соответственно.
NVIDIA Quadro RTX 8000 - флагманская видеокарта на базе архитектуры Turing для рабочих станций. Официально представлена в августе 2018 года, оснащена 48 ГБ видеопамяти, изначально в розницу поступила по цене $10000 (примерно 735 тысяч рублей по актуальному курсу).
NVIDIA RTX 3090 - наиболее быстрая игровая видеокарта NVIDIA на сегодняшний день. Представлена в сентябре 2020 года, базируется на микроархитектуре Ampere и оснащена 24 ГБ видеопамяти. Рекомендованная цена этой модели в России составляет 137 тысяч рублей, но из-за майнингово ажиотажа фактические цены в рознице намного более высокие.
Тестовый компьютер, на котором проводились испытания видеокарт: ОС Windows 10 Pro, процессор Intel i9 10900K 3.7 ГГц, материнская плата MSI MPG Z490 GAMING PLUS, кулер для CPU be quiet! Dark Rock Pro 4, оперативная память 32 ГБ RAM DDR4 3800 МГц, жёсткий диск 2 x SAMSUNG 970 EVO M.2 2280 1 ТБ, блок питания CORSAIR RM850i 850W.