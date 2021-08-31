Видеокарту для дизайнеров Quadro RTX 8000 сравнили с игровой RTX 3090 в новейших играх

Быстродействие Quadro RTX 8000 48 ГБ и GeForce RTX 3090 24 ГБ эксперты проверили в играх Red Dead Redemption 2, Battlefield V, Horizon Zero Dawn, CYBERPUNK 2077, Days Gone, Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 4, Hitman 3. Хотя средняя частота кадров выше оказалась у RTX 3090, в очень редких событиях значения у неё опускались иногда ниже, чем у RTX 8000.

В Red Dead Redemption 2 у Quadro RTX 8000 в среднем частота кадров составляла 45 к/с, у GeForce RTX 3090 - 76 к/с. В очень редких событиях первая видеокарта показывала минимальное значение 21 к/с, вторая - 33 к/с.

А вот в Battlefield V в очень редких событиях выше показатели были у RTX 8000: 38 к/с против 19 к/с у RTX 3090. Средняя же производительность составляла у RTX 8000 54 к/с, у RTX 3090 - 77 к/с. То же самое с Forza Horizon 4: здесь в очень редких событиях лидировал графический ускоритель RTX 8000 с значением 72 к/с (у RTX 3090 результат составил 44 к/с), а быстродействие в среднем лучше было у геймерской RTX 3090: 149 к/с против 104 к/с у RTX 8000.

Horizon Zero Dawn лучше запустилась с RTX 3090: с ней число кадров в среднем было 81 к/с (в то же время с RTX 8000 - 81 к/с), а минимальное число в очень редких событиях - 40 к/с (у RTX 8000 - 34 к/с).