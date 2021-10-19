Видеокарту NVIDIA GTX 950 проверили в новых играх — оказалась хорошей заменой бюджетной GT 1030

Видеокарту NVIDIA GTX 950 проверили в новых играх — оказалась хорошей заменой бюджетной GT 1030С ней можно запускать большинство игр в низком разрешении
Автор канала RandomGaminginHD проверил работу видеокарты NVIDIA GTX 950 в девяти играх. Среди них - Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War, Crysis Remastered, Far Cry 6, Fortnite, Grand Theft Auto V, Microsoft Flight Simulator 2020, Red Dead Redemption 2, Resident Evil Village. Наилучшие результаты по производительности ускоритель показал в Fortnite со средним числом кадров 82 к/с и значением в очень редких событиях 41 к/с. Хотя при этом во время игры тестировщик столкнулся с двумя незначительными задержками кадров.
В Cyberpunk 2077 у видеокарты NVIDIA даже на низких настройках при 1080p в среднем быстродействие составило 36 к/с, а в крайне редких событиях - 24 к/с. При установке разрешения 720p и уменьшении масштабирования изображения до 50 процентов удалось повысить среднюю производительность - до 55 к/с и в очень редких событиях — до 34 к/с.
В Call of Duty: Black Ops Cold War средний результат немного лучше — 47 к/с, однако производительность всё равно временами снижается в очень редких событиях до 29 к/с. Однако при уменьшении масштабирования отрисовки до 75 процентов среднее число кадров становится 73 к/с, а значение в крайне редких событиях - 40 к/с.
Видеокарта в Crysis Remastered на низких настройках при 1080p выдавала результат в среднем 61 к/с, а в очень редких событиях — всего 16 к/с. При переключении на 900p задержки кадров становятся менее ощутимыми: средняя производительность возрастает до 80 к/с, а в крайне редких событиях снижается лишь до 60 к/с. По словам ведущие, даже с низким разрешением играть в Crysis Remastered всё ещё вполне можно.
Довольно плохо идёт с GTX 950 проект Far Cry 6 даже с минимальными параметрами графики при 1080p. Средняя частота кадров — всего 35 к/с, в крайне редких событиях — 27 к/с. При включении FSR ситуация немного исправляется: среднее количество кадров повышается до 62 к/с, а в очень редких событиях — до 39 к/с.
С самыми высокими настройками графики при 1080p GTA 5 запускается примерно на уровне Fortnite. В среднем производительность здесь составляет 79 к/с, а значение в очень редких событиях — 57 к/с.
А вот с Microsoft Flight Simulator 2020 всё обстоит немного хуже. Средняя производительность здесь с 1080p всего 37 к/с, а в крайне редких событиях количество кадров опускается до 29 к/с. Правда, даже с низкими настройками картинка здесь выглядит хорошо. Снижение масштабирования до 50 процентов позволяет повысить среднее число кадров до 62 к/с, а значение в очень редких событиях — до 48 к/с.
Для более-менее приемлемого прохождения Red Dead Redemption 2 эксперт установил минимальные настройки графики и масштабирование 80 процентов (при 1080p). В результате среднее количество кадров составило 45, а в очень редких событиях — 33. А вот после применения высоких настроек текстур средняя производительность снизилась до 32 к/с, в крайне редких событиях — до 25 к/с.
Игра Resident Evil Village тестировалась специалистом в 1080p. Быстродействие в среднем составило 47 к/с, а в очень редких событиях оно опускалось до 33 к/с. После включения FSR среднее число кадров повысилось до 64 к/с, а в крайне редких событиях — до 38.
Таким образом, видеокарта GTX 950 лучше подходит для запуска игр в разрешении ниже 1080p. При этом если есть возможность приобрести б/у-версию GTX 960, то стоит брать именно её, хоть и цена у него несколько выше.