Видеокарту NVIDIA GTX 950 проверили в новых играх — оказалась хорошей заменой бюджетной GT 1030

Автор канала RandomGaminginHD проверил работу видеокарты NVIDIA GTX 950 в девяти играх. Среди них - Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War, Crysis Remastered, Far Cry 6, Fortnite, Grand Theft Auto V, Microsoft Flight Simulator 2020, Red Dead Redemption 2, Resident Evil Village. Наилучшие результаты по производительности ускоритель показал в Fortnite со средним числом кадров 82 к/с и значением в очень редких событиях 41 к/с. Хотя при этом во время игры тестировщик столкнулся с двумя незначительными задержками кадров.

В Cyberpunk 2077 у видеокарты NVIDIA даже на низких настройках при 1080p в среднем быстродействие составило 36 к/с, а в крайне редких событиях - 24 к/с. При установке разрешения 720p и уменьшении масштабирования изображения до 50 процентов удалось повысить среднюю производительность - до 55 к/с и в очень редких событиях — до 34 к/с.

В Call of Duty: Black Ops Cold War средний результат немного лучше — 47 к/с, однако производительность всё равно временами снижается в очень редких событиях до 29 к/с. Однако при уменьшении масштабирования отрисовки до 75 процентов среднее число кадров становится 73 к/с, а значение в крайне редких событиях - 40 к/с.

Видеокарта в Crysis Remastered на низких настройках при 1080p выдавала результат в среднем 61 к/с, а в очень редких событиях — всего 16 к/с. При переключении на 900p задержки кадров становятся менее ощутимыми: средняя производительность возрастает до 80 к/с, а в крайне редких событиях снижается лишь до 60 к/с. По словам ведущие, даже с низким разрешением играть в Crysis Remastered всё ещё вполне можно.