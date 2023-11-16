Видеокарты Intel спустя год обновлений драйверов: выгоднее AMD и NVIDIA?Intel ARC A770 и RTX 4060 сравнили в играх
В одном из выпусков на YouTube-канале RHW - RuHardWare протестировали видеокарты от Nvidia и Intel. Стоит ли уже брать ARC A770?
В самом начале у Intel, что естественно, драйвера для ARC A770 были «сырыми». Но изменилось ли что-то спустя год? Как сейчас эта видеокарта ведёт себя в сравнении с Nvidia RTX 4060 8 ГБ?
Уже во время первых тестов обнаружился серьёзный нагрев видеопамяти у ARC A770 8 ГБ. Это 86 градусов. Однако сам чип GPU греется только до 71 градуса.
Функция XeSS на Quality у Intel даёт небольшой прирост производительности и делает картинку более «сочной». При переключении на режим производительности резкость изображения ухудшается, на краях объектов появляется заметная «лесенка». Также FSR ухудшает качество картинки.
В PUBG на среднем пресете ARC A770 выдаёт вполне играбельную производительность. Tarkov на средних настройках графики без FSR и с FXAA качество графики плохое, а FPS - на уровне 80 к/с. Изменить это в лучшую сторону можно при помощи TAA. Результаты этих и других игр в сравнении с RTX 4060 - ниже на изображениях.
В Adobe Premiere у видеокарты ARC A770 были проблемы: ролик просто зависал. Кроме того, сама программа отказалась работать с видеокартой от Intel.
Вывод
ARC A770 вышла поздно, а ещё позже доработали у неё драйвера, да и то не до конца. Если бы эта модель вышла на пару лет раньше, то, возможно, она могла бы конкурировать с 3000-й линейкой (RTX 3060). Но сейчас отсутствие у ARC A770 аналога NVIDIA Broadcast, шумодава для микрофона, нормальной поддержки со стороны разработчиков, стабильности в работе не дают возможность назвать эту видеокарту хорошим решением. Пока что её имеет смысл брать разве что при условии сильно меньшей цены по сравнению с конкурентами. И то лишь в случае, если вам не нужен стриминг, шумоподавление для микрофона и вы не работаете в профессиональных программах.
Конфигурация тестовой системы:
- процессор Intel Core i7-13700K;
- система охлаждения A-data XPG LEVANTE 360;
- материнская плата Asus Strix B760-F Gaming WiFi;
- оперативная память 2x32 ГБ 6400 МГц;
- блок питания DeepCool DQ750-M-V2L;
- корпус DeepCool CH560 DIGITAL.