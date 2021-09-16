Видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti и RTX 3080 Ti сравнили в девяти играх

Видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti и RTX 3080 Ti сравнили в девяти играхВо всех проектах лидировала GeForce RTX 3080 Ti
Быстродействие видеокарт GTX 1080 Ti и RTX 3080 Ti авторы канала проверили в игровых проектах CYBERPUNK 2077, Forza Horizon 4, Assassin's Creed Valhalla, PUBG, Days Gone, Microsoft Flight Simulator, Red Dead Redemption 2, Hitman 3, Horizon Zero Dawn.
Во всех без исключениях играх лучшие средние результаты по производительности показала модель GeForce RTX 3080 Ti. При этом в очень редких событиях показатели у неё иногда опускались ниже, чем у GTX 1080 Ti.
В CYBERPUNK 2077 средняя частота кадров у GTX 1080 Ti оказалась 36 к/с, у RTX 3080 Ti - 66 к/с. В крайне редких событиях она больше снизилась у GTX 1080 Ti - до 29 к/с, в то время как у её конкурента - до 52 к/с.
Лучшие средние показатели продемонстрировали ускорители в игре Forza Horizon 4: 82 к/с у GTX 1080 Ti и 142 к/с у RTX 3080 Ti. Как и в предыдущем случае, здесь число кадров в очень редких событиях ниже опустилось у GTX 1080 Ti: до 68 к/с (у RTX 3080 Ti - до 102 к/с).
Также хорошие результаты видеокарты показали в PUBG. У GTX 1080 Ti частота кадров составила 70 к/с, а у RTX 3080 Ti - 131 к/с. В то же время в очень редких событиях второй графический ускоритель оказался хуже: быстродействие у него снизилось до 19 к/с, а у GTX 1080 Ti - только до 31 к/с.
В игре Assassin's Creed Valhalla по обоим параметрам лидировала видеокарта RTX 3080 Ti: 63 к/с - среднее значение, 40 к/с - минимальное в очень редких событиях. У GTX 1080 Ti показатели были такими: 36 к/с и 18 к/с соответственно.
В Days Gone играть комфортнее с ускорителем RTX 3080 Ti: средняя производительность с ним составила 86 к/с, а число кадров в очень редких событиях - 29 к/с. У второго ускорителя получились следующие результаты: 49 к/с и 27 к/с соответственно.
Microsoft Flight Simulator шёл лучше также с RTX 3080 Ti. В среднем количество кадров в секунду с этой видеокартой равнялось 57, а в крайне редких событиях - 51. GTX 1080 Ti показал результаты похуже: 30 к/с и 21 к/с соответственно.
Примерно на одном уровне по среднему быстродействию шли игры Red Dead Redemption 2 и Horizon Zero Dawn: у GTX 1080 Ti показатели составили 40 к/с и 43 к/с соответственно, а у RTX 3080 Ti - 77 к/с в обоих случаях. В очень редких событиях графический ускоритель GTX 1080 Ti отставал от RTX 3080 Ti: в Red Dead Redemption 2 минимальное значение было 21 к/с, а в Horizon Zero Dawn - 38 к/с (у RTX 3080 Ti - 41 к/с и 53 к/с).
В Hitman 3 разница между видеоадаптерами по средней производительности составила 20 к/с: у GTX 1080 Ti - 48 к/с, у RTX 3080 Ti - 88 к/с. В очень редких событиях у них получились значения 35 к/с и 47 к/с соответственно.
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