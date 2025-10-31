Видеокарты от 3060 до 5070 сравнили в популярных мультиплеерных играх

Тестирование проводилось в 12 самых популярных на сегодня играх в 1080р и 1440р. Среди этих проектов - Apex, CS2, Helldivers 2, Marvel Rivals, PUBG, Battlefield 6, Rocket League, Rainbow 6, Warzone, Fortnite, Valorant, DOTA 2. Сборка ПК включала процессор Ryzen 5 9600X, оперативную память 32 ГБ DDR5-6000 CL30, матплату ROG X870E Crosshair Hero, операционную систему Windows 11 24H2, VBS Off, кулер Noctua NH-D15 G2, драйверы NV 581.42/AMD 25.9.2/Intel 32.0.101.8136. Учитывались средние показатели FPS из 4-х прогонов.

В Apex Legends с максимальным пресетом и Unlocked FPS в разрешении 1080р и 1440р лучшие результаты были у RTX 5070 12 ГБ. При этом RX 9070 16 ГБ отставала от неё всего на 0,1-4,5 к/с. Худшим решением для этой игры оказалась RTX 3060 12 ГБ и RTX 5050 8 ГБ.

Со всеми замерами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.