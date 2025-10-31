Видеокарты от 3060 до 5070 сравнили в популярных мультиплеерных играх
Тестирование проводилось в 12 самых популярных на сегодня играх в 1080р и 1440р. Среди этих проектов - Apex, CS2, Helldivers 2, Marvel Rivals, PUBG, Battlefield 6, Rocket League, Rainbow 6, Warzone, Fortnite, Valorant, DOTA 2. Сборка ПК включала процессор Ryzen 5 9600X, оперативную память 32 ГБ DDR5-6000 CL30, матплату ROG X870E Crosshair Hero, операционную систему Windows 11 24H2, VBS Off, кулер Noctua NH-D15 G2, драйверы NV 581.42/AMD 25.9.2/Intel 32.0.101.8136. Учитывались средние показатели FPS из 4-х прогонов.
В Apex Legends с максимальным пресетом и Unlocked FPS в разрешении 1080р и 1440р лучшие результаты были у RTX 5070 12 ГБ. При этом RX 9070 16 ГБ отставала от неё всего на 0,1-4,5 к/с. Худшим решением для этой игры оказалась RTX 3060 12 ГБ и RTX 5050 8 ГБ.
Со всеми замерами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.
Вывод
По итогам тестирования в 1080р на первом месте оказалась RX 9070, а в 1440р - RTX 5070. При этом RTX 5060 8 ГБ была быстрее, чем RX 9060 XT 8 и 16 ГБ. На их фоне гораздо более универсальным вариантом выглядит RTX 5060 Ti 16 ГБ, у которой хотя бы нет проблем со стабильностью. Худшим же выбором станут, конечно, для любых игр 3060 12 ГБ и B570 10 ГБ.
В целом в данном ценовом диапазоне на сегодня лучший вариант - это RTX 5060 Ti на 16 ГБ. Особенно хорошо она подходит для киберспорта и многопользовательских игр. Если вы ищете просто выгодную видеокарту, то ей может стать 5060 на 8 ГБ. Однако её лучше всего брать в б/у-состоянии.