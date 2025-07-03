Видеокарты подешевле для FHD: B580, RTX 3060 и RX 6700 XT сравнили

Видеокарты подешевле для FHD: B580, RTX 3060 и RX 6700 XT сравнилиИ лучшей стала 6700 ХТ
Проекты в ходе тестирования запускались как в 1080р, так и в 1440р (кроме Cyberpunk 2077, который шёл только в 1440р). Участвовали в эксперименте такие игры, как Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Hogwarts Legacy, The Last of Us, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Alan Wake 2, RoboCop: Rogue City, Black Myth: Wukong, Space Marine 2, Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come: Deliverance II, Grand Theft Auto V Enhanced.
В Cyberpunk с "Впечатляющим" пресетом и отключенными DLSS/FSR/XESS по среднему FPS видеокарта RX 6700 ХТ была слабее В580 на 16%, а 3060 - на 38%. Во время беготни в игре В580 выдаёт почти 60 к/с в среднем, 6700 ХТ - 46 к/с, 3060 - 30 к/с. В итоге 6700 ХТ оказалась медленнее Arc на 19%, а 3060 - на 39%.
По средним значениям в играх без Cyberpunk самой производительной из всех стала RX 6700 ХТ. Она была на 11% лучше Arc по среднему FPS в 1080р и на 6% - в 1440р. 3060 оказалась медленнее на 11 и 18% соответственно. Если смотреть на медианные значения, то особых отличий от средних у них нет.
С результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
В580 очень достойно показала себя в 1440р. Разница с RTX 3080 ощущается только иногда, и то в мощных боях. Но обычному пользователю брать Arc B580 нет никакого смысла. Всё потому, что стоит она чуть дешевле, чем RTX 5060 на 8 ГБ, и выбор здесь очевиден.
Тестовый стенд:
- процессор Ryzen 7 7700 (Curve -30 all cores);
- матплата Asrock B650M-HDV/M.2;
- оперативная память DDR5 Juhor 2x16gb 6000 cl28;
- система охлаждения Thermalright PS120 SE (+2xID-COOLING AS-120-K);
- блок питания Corsair HX750;
- корпус Fractal Design Meshify S2 TG;
- SSD M.2 Transcend MTE220S 512gb;
- Sata SSD WD blue 500gb (SanDisc G5 BISC4), Patriot P220 2tb, Apacer AS340 960gb;
- операционная система Windows 10 22H2;
- Re-BAR ON.