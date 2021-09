Видеокарты среднего класса с 2012 по 2021 год сравнили в современных играх и бенчмарках

Уже в 2018 году, согласно данным из таблиц, производительность графических ускорителей с памятью объёмом 2 ГБ в игровых проектах стала заметно снижаться. Некоторые игры и вовсе с ними уже не запускались в Full HD (к примеру, Red Dead Redemption 2). А видеокарта Radeon R9 270X не тянула Assassin's Creed Valhalla совершенно: игра не запускалась.

Более современные модели AMD показывают результаты лучше всего на 4 процента. Автор считает, что ситуацию могло бы изменить увеличение памяти у более старых видеокарт. В целом же в играх графические ускорители Radeon R7 370 и Radeon R9 270X продемонстрировали действительно плохие результаты.

То же самое могло бы быть и у GeForce GTX 960 (которая не вошла в список тестируемых). Объясняет это эксперт плохой оптимизацией версий NVIDIA поколений Kepler, Maxwell и Pascal под API DirectX 12 и Vulkan. К примеру, при сравнении GeForce GTX 1060 с GeForce GTX 1660 в играх, вышедших в 2013-2015 годы, GTX 1660 оказывается быстрее на 8 процентов, а в играх после 2015 года - на 22 процента. Хотя вообще модель GTX 1060 "тянет" при 30 к/с на низких настройках даже Horizon Zero Dawn, Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion, HITMAN 3.

Видеокарты с объёмом памяти 6 ГБ проигрывают 8-гигабайтным в более современных проектах. GeForce RTX 2060 отстаёт от GeForce RTX 3060 в Deus Ex: Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider, Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed Valhalla на 40 процентов.

Наконец, в играх, где не используется трассировка лучей, Radeon RX 5600 XT и GeForce RTX 2060, а также Radeon RX 6600 XT и GeForce RTX 3060 ведут себя абсолютно одинаково. Если же говорить об играх с трассировкой, то лидером являются продукты NVIDIA: GeForce RTX 3060, GeForce RTX 2060.