Восемь способов уберечь компьютер от заражения вирусом

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Восемь способов уберечь компьютер от заражения вирусомИх назвал пользователь Overclockers
Вредоносные программы даже для простого домашнего компьютера сейчас стали опаснее, чем раньше. Из-за них могут исчезнуть важные данные, в том числе фото и видео, логины, пароли. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать несколько правил. Он них - в статье пользователя Zystax.
Если раньше вирус либо троян мог в худшем случае заразить различные файлы и какие-то важные документы, то сейчас всё серьёзнее. На компьютерах хранится информация о банковских картах, данные для входа в различные аккаунты, фото и видео. Личные данные злоумышленники могут продать в даркнете, а за рабочие важные документы они могут просить большой выкуп.
Поэтому важно ответственно отнестись к защите компьютера. Для этого нужно помнить о восьми правилах.
- Проверять работу Wi-Fi роутера. Необходимо установить надёжный пароль доступа, а ещё время от времени обновлять прошивку.
- Пользоваться антивирусом. По мнению автора, пользоваться компьютером без антивируса в 2021 не стоит. Использовать из антивирусных программ можно даже встроенный Microsoft Defender.
- Обновлять Windows. Дело в том, что при помощи обновлений исправляются различные уязвимости системы.
- Делать автоматический бэкап файлов. Лучше всего делать это в несколько мест: в облако, на компьютер, на внешний носитель. К примеру, для коллекции фото и видео подойдёт внешний диск на 1 ТБ, а если данных много, то можно приобрести устройство на 8 ТБ. Чтобы бэкап был ежедневным и автоматическим, нужно обратиться к «Службе архивации» или к сторонним программам типа Action Backup, Macrium Reflect, EaseUS Todo Backup. Также можно настроить бэкап рабочих файлов в облако вместо жёсткого диска.
- Включить двухфакторную авторизацию. Это поможет в случае попытки кражи пароля и логина.
- Придумывать сложные пароли и хранить их в безопасных местах. Лучше всего хранить пароли в менеджере паролей либо запоминать. Также в почтовом ящике нужно указать резервную почту, чтобы при утере пароля все сообщения пересылались именно на эту резервную почту.
- Внимательно относиться к браузерным расширениям. Подхватить вирус можно и таким способом. Лучше всего выбирать расширения от крупных компаний и с множеством скачиваний. Кроме того, браузер должен обновляться автоматически, а настройки безопасности должны обеспечивать максимальную защиту.
- Знать об опасности пиратских игр и софта. Лучше игры покупать на распродажах либо приобретать во время бесплатных раздач. Однако если всё-таки вы хотите пользоваться подобными (пиратскими) программами, отключите для них доступ в интернет. Можно это сделать вручную или при помощи утилит типа Firewall Control, Winaero OneClickFirewall.
Источник: Overclockers