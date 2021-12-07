Восемь способов уберечь компьютер от заражения вирусом

Если раньше вирус либо троян мог в худшем случае заразить различные файлы и какие-то важные документы, то сейчас всё серьёзнее. На компьютерах хранится информация о банковских картах, данные для входа в различные аккаунты, фото и видео. Личные данные злоумышленники могут продать в даркнете, а за рабочие важные документы они могут просить большой выкуп.

Поэтому важно ответственно отнестись к защите компьютера. Для этого нужно помнить о восьми правилах.

Проверять работу Wi-Fi роутера. Необходимо установить надёжный пароль доступа, а ещё время от времени обновлять прошивку.

Пользоваться антивирусом. По мнению автора, пользоваться компьютером без антивируса в 2021 не стоит. Использовать из антивирусных программ можно даже встроенный Microsoft Defender.

Обновлять Windows. Дело в том, что при помощи обновлений исправляются различные уязвимости системы.