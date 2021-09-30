Восьмиядерный процессор Intel Xeon за 2,5 тысячи рублей из AliExpress проверили в современных играх

Восьмиядерный процессор Intel Xeon за 2,5 тысячи рублей из AliExpress проверили в современных играхВ тестировании приняли участие 22 игры
В ходе тестирования было проверено быстродействие и энергопотребление процессора Intel Xeon E5-2640 V3 в 22 играх: Battlefield 5, Red Dead Redemption 2, GTA 5, Far Cry New Dawn, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Anno 1800, Immortals Fenyx Rising, F1 2021, Forza Horizon 4, Shadow of the Tomb Raider, Total War: Three Kingdoms, Horizon Zero Dawn, Hitman 2, Metro Exodus, Age of Empires II: Definitive Edition, DCS World, Gears 5, Final Fantasy VII, Call of Duty Modern Warfare. При этом в двух последних проектах фиксировалось число баллов, выставленное процессору, и количество времени, которое ему необходимо было для загрузки игровых сцен.
Согласно средним показателям в 20 играх, процессор Xeon E5-2640 V3 оказался на 13 кадров в секунду медленнее, чем E5-2690 V3. У последнего минимальное число кадров - 84, среднее - 138, а у E5 2640 V3 - 77 и 125 соответственно. Кроме того, ведущий отметил, что процессор тестировался в связке с видеокартой Radeon RX 6800 XT в разрешении 1080p. По энергопотреблению он оказался лучше E5-2690 V3: 330 против 360 Вт.
Если говорить о тестировании устройства в играх Final Fantasy VII, Call of Duty Modern Warfare, то результаты у него были хуже, чем у других процессоров. К примеру, в Final Fantasy VII это 19 секунд и 18 тысяч баллов (у E5-2690 V3 - 18 секунд и около 20 тысяч баллов, а у i5-10400 - 17 секунд и 23 тысячи баллов). Также в Call of Duty у E5-2690 V3 обычно на 10-40 кадров в секунду больше, чем у Intel Xeon E5-2640 V3.
Ведущий заключил, что E5-2640 V3 выглядит вполне привлекательным по стоимости вариантом по сравнению с процессорами E5-2690 V3 и i5-10400. К тому же в комплекте с ним можно использовать самую дешёвую материнскую плату, систему охлаждения, оперативную память. То есть он может стать отличным выбором для игрового компьютера.
Напомним, что Intel Xeon E5 2640 V3 - серверный восьмиядерный процессор с 8 ядрами и 16 потоками, максимальная частота ядер достигает 2,6 ГГц в базовом режиме и до 3,4 ГГц в режиме Turbo Boost, объём кэша L3 - 10 Мбайт. Процессор был выпущен в третьем квартале 2014 года на техпроцессе 22 нм и архитектуре Haswell-EP. Поддерживаемый сокет - LGA2011-3, поддержка оперативной памяти - до 768 Гбайт DDR4 в четырёхканальном режиме.
На момент выхода в 2014 году такой процессор стоил 63-64 тысячи рублей, экземпляры в новом состоянии сегодня стоят аналогично. Однако AliExpress и сайты частных объявлений предлагают экземпляры таких процессоров по цене от 2 200 до 2 500 рублей, поэтому среди энтузиастов Xeon E5 2640 v3 постепенно набрал популярность в роли базового компонента бюджетного компьютера с высочайшей производительностью в многопоточном режиме.
Конфигурация тестового стенда:
- дискретная графика: AMD Radeon RX 6800XT;
- драйверы: AMD Adrenalin 2020 Edition 21.6.1;
- оперативная память: 4 x 8 GB G.Skill DDR4-3200 CL14;
- материнская плата: JingSha X99-D8;
- SSD: Samsung 850 Evo 256 GB / Samsung 860 Evo 2 TB;
- блок питания: EVGA SuperNova 750 P2;
- система охлаждения: Noctua NH-D15;
- операционная система: Windows 10 Pro x64, сборка 19043.