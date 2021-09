Восьмиядерный процессор Intel Xeon за 2,5 тысячи рублей из AliExpress проверили в современных играх

В ходе тестирования было проверено быстродействие и энергопотребление процессора Intel Xeon E5-2640 V3 в 22 играх: Battlefield 5, Red Dead Redemption 2, GTA 5, Far Cry New Dawn, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Anno 1800, Immortals Fenyx Rising, F1 2021, Forza Horizon 4, Shadow of the Tomb Raider, Total War: Three Kingdoms, Horizon Zero Dawn, Hitman 2, Metro Exodus, Age of Empires II: Definitive Edition, DCS World, Gears 5, Final Fantasy VII, Call of Duty Modern Warfare. При этом в двух последних проектах фиксировалось число баллов, выставленное процессору, и количество времени, которое ему необходимо было для загрузки игровых сцен.

Согласно средним показателям в 20 играх, процессор Xeon E5-2640 V3 оказался на 13 кадров в секунду медленнее, чем E5-2690 V3. У последнего минимальное число кадров - 84, среднее - 138, а у E5 2640 V3 - 77 и 125 соответственно. Кроме того, ведущий отметил, что процессор тестировался в связке с видеокартой Radeon RX 6800 XT в разрешении 1080p. По энергопотреблению он оказался лучше E5-2690 V3: 330 против 360 Вт.

Если говорить о тестировании устройства в играх Final Fantasy VII, Call of Duty Modern Warfare, то результаты у него были хуже, чем у других процессоров. К примеру, в Final Fantasy VII это 19 секунд и 18 тысяч баллов (у E5-2690 V3 - 18 секунд и около 20 тысяч баллов, а у i5-10400 - 17 секунд и 23 тысячи баллов). Также в Call of Duty у E5-2690 V3 обычно на 10-40 кадров в секунду больше, чем у Intel Xeon E5-2640 V3.