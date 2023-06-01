Вот вам и технический прогресс: Radeon RX 6600 против RX 7600 в играх

Игра Star Wars Jedi: Survivor запускалась на DX12 с пресетом Epic, Level 2046 Coruscant. В разрешении 1080p в ней средняя частота кадров составляла 52 к/с (с RX 6600) и 58 к/с (с RX 7600), в 1440p - 33 и 37 к/с, в 1440p с FSR2 Quality - 52 и 58 к/с.

Hogwarts Legacy шла с DX12, пресетом Ultra, TAA High. В 1080p средний FPS находился при этом на уровне 53 к/с (6600) и 65 к/с (7600), в 1440p - 38 и 47 к/с соответственно, в 1440p с FSR2 Quality - 56 и 69 к/с.

В Call of Duty: Modern Warfare II удалось получить на DX12, с ультра-пресетом и SMAA T2X в среднем в 1080p - 89 к/с и 131 к/с (6600 и 7600 соответственно), в 1440p - 63 и 87 к/с, в 1440p с FSR2 Quality - 85 и 119 к/с.

Assassin's Creed: Valhallа запускалась с DX12, ультра-высоким пресетом, 100% Scale. Средняя производительность составила при этом в Full HD - 83 к/с и 104 к/с (с RX 6600 и 7600), в 1440p - 57 и 74 к/с, в 1440p с FSR1 Quality - 78 и 98 к/с.

Red Dead Redemption 2 шла на DX12, с настройками графики Max, текстурами и тенями Ultra, TAA. В 1080p в этой игре средняя частота кадров находилась на уровне 60 к/с и 82 к/с (с 6600 и 7600), в 1440p - 46 и 64 к/с, в 1440p с FSR2 Quality - 57 и 77 к/с.

В Forza Horizon 5 с пресетом Extreme и на DX12 удалось в среднем достичь в 1080p - 88 к/с (RX 6600) и 95 к/с (RX 7600), в 1440p - 71 и 77 к/с соответственно.

Со всеми замерами вы можете ознакомиться на изображениях ниже.