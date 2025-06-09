Врач сказал «в морг»: GTX 1060 протестировали в играх 2025 г.

В тестировании участвовала GTX 1060 на 6 ГБ в исполнении JetStream от Palit. Также конфигурация ПК включала процессор Ryzen 5 5600X, матплату ASRock АB350 Fatal1ty Gaming K4, оперативную память 32 ГБ (2х16 ГБ) от Kingston Fury Beast DDR4 3200, систему охлаждения Be Quiet Dark Rock 4, блок питания Deepcool PF600, SSD Patriot P210 2 ТБ, операционную систему Windows 10.

CS 2 запускалась в 1080р с Native, максимальным пресетом. Удалось получить в этом случае около 100 к/с в среднем. При низком пресете с отключенным FSR - время от времени было больше 300 FPS.

Dota 2 шла с максимальной графикой. Производительность была в районе 90 к/с при боях.

Игра PUBG тестировалась с максимальной графикой и частотой кадров около 60-70 к/с, с высоким пресетом удавалось получить около 80 к/с и в сценах насилия 100 к/с.

"Танки" запускались в 1080р с ультра-пресетом. В среднем здесь FPS был на уровне 100 к/с.

Days Gone шла с Native в 1080р и с высоким пресетом. Производительность находилась в ней на уровне около 60 к/с, а с более высокими настройками графики - в районе 45 к/с.