Врач сказал «в морг»: GTX 1060 протестировали в играх 2025 г.И тянула она их так себе
В тестировании участвовала GTX 1060 на 6 ГБ в исполнении JetStream от Palit. Также конфигурация ПК включала процессор Ryzen 5 5600X, матплату ASRock АB350 Fatal1ty Gaming K4, оперативную память 32 ГБ (2х16 ГБ) от Kingston Fury Beast DDR4 3200, систему охлаждения Be Quiet Dark Rock 4, блок питания Deepcool PF600, SSD Patriot P210 2 ТБ, операционную систему Windows 10.
CS 2 запускалась в 1080р с Native, максимальным пресетом. Удалось получить в этом случае около 100 к/с в среднем. При низком пресете с отключенным FSR - время от времени было больше 300 FPS.
Dota 2 шла с максимальной графикой. Производительность была в районе 90 к/с при боях.
Игра PUBG тестировалась с максимальной графикой и частотой кадров около 60-70 к/с, с высоким пресетом удавалось получить около 80 к/с и в сценах насилия 100 к/с.
"Танки" запускались в 1080р с ультра-пресетом. В среднем здесь FPS был на уровне 100 к/с.
Days Gone шла с Native в 1080р и с высоким пресетом. Производительность находилась в ней на уровне около 60 к/с, а с более высокими настройками графики - в районе 45 к/с.
Cyberpunk 2077 запустился нормально только со средним пресетом. С FSR удалось здесь в среднем получить 54 к/с. В Ragnarok картина такая же. Только без генератора кадров уже в него не поиграть совсем. Настройки были установлены в этой игре высокие, нативный Full HD.
Horizon Forbidden West шла на средних настройках графики с генерацией кадров. Можно было получить в ней 45-50 к/с.
R2D2 тестировалась с текстурами на Ultra, остальными параметрами на средневысоких в Native. По итогу теста удалось в среднем в игре достичь 45 к/с.
The Witcher 3 шёл с высоким пресетом. Отрисовать видеокарта смогла лишь 50 к/с.
Last of Us (вторая часть) запускалась на средних настройках с генерацией, но в нативе. В начальных локациях было здесь около 50 к/с.
В игре Stalker с пресетом Medium, FSR Quality, включенной генерацией кадров средний FPS составлял 45 к/с. Но по визуалу это было уже неиграбельно.
Forza Horizon 5 тестировалась с Native, пресетом Very High. По итогу здесь частота кадров была на уровне 57 к/с.
В Roadcraft удалось получить на средних настройках графики меньше 30 к/с, а с генерацией кадров - 50 к/с, но с задержкой управления и зависанием.
Вывод
В середине 2025 года GTX 1060 подходит для тех, кто планирует поиграть в онлайн-игры с друзьями. Но рассматривать для этого нужно именно версию с 6 ГБ видеопамяти, а не с 3 ГБ.