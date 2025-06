Врач сказал «в морг»: GTX 1060 протестировали в играх 2025 г.

Cyberpunk 2077 запустился нормально только со средним пресетом. С FSR удалось здесь в среднем получить 54 к/с. В Ragnarok картина такая же. Только без генератора кадров уже в него не поиграть совсем. Настройки были установлены в этой игре высокие, нативный Full HD.

Horizon Forbidden West шла на средних настройках графики с генерацией кадров. Можно было получить в ней 45-50 к/с.

R2D2 тестировалась с текстурами на Ultra, остальными параметрами на средневысоких в Native. По итогу теста удалось в среднем в игре достичь 45 к/с.

The Witcher 3 шёл с высоким пресетом. Отрисовать видеокарта смогла лишь 50 к/с.

Last of Us (вторая часть) запускалась на средних настройках с генерацией, но в нативе. В начальных локациях было здесь около 50 к/с.

В игре Stalker с пресетом Medium, FSR Quality, включенной генерацией кадров средний FPS составлял 45 к/с. Но по визуалу это было уже неиграбельно.

Forza Horizon 5 тестировалась с Native, пресетом Very High. По итогу здесь частота кадров была на уровне 57 к/с.

В Roadcraft удалось получить на средних настройках графики меньше 30 к/с, а с генерацией кадров - 50 к/с, но с задержкой управления и зависанием.

Вывод

В середине 2025 года GTX 1060 подходит для тех, кто планирует поиграть в онлайн-игры с друзьями. Но рассматривать для этого нужно именно версию с 6 ГБ видеопамяти, а не с 3 ГБ.