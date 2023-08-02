Встроенную графику Ryzen 7 5700G проверили в современных играх

Встроенную графику Ryzen 7 5700G проверили в современных играхВот какую производительность Vega 8 показала
На YouTube-канале Hardware Tested запустили в 1080p в 13 современных играх сборку с Ryzen 7 5700G и RX Vega 8.
Fortnite Chapter 4 шла с настройками графики Medium. В среднем в этой игре производительность равнялась 74 к/с, максимальная - 89 к/с, минимальная - 59 к/с.
Cyberpunk 2077 запускалась с пресетом Low. Средняя производительность в ней составляла 27 к/с, максимально удалось получить 33 к/с, а минимально - 22 к/с.
Forza Horizon 5 тестировалась на очень низких настройках графики. Средний FPS в этой игре равнялся 50 к/с, максимальный - 62 к/с, минимальный - 39 к/с.
Игра Rust шла с качеством графики на уровне 3. В среднем здесь частота кадров равнялась 23 к/с, максимальный FPS - 26 к/с, минимальный - 17 к/с.
В Valheim с низким пресетом удалось в среднем получить 26 к/с. Максимальная частота кадров в этой игре составила 29 к/с, минимальная - 20 к/с.
Warzone 2.0 запускалась с графикой Custom. Средний FPS в ней находился на уровне 63 к/с, максимальный - 72 к/с, минимальный - 51 к/с.
The Witcher 3 тестировалась с пресетом Low. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 22 к/с, максимальная - 25 к/с, минимальная - 20 к/с.
Apex Legends шла на настройках графики High. Средний FPS в этом случае равнялся 59 к/с, максимальный - 63 к/с, минимальный - 52 к/с.
CS:GO запускалась с высоким пресетом. В среднем частота кадров в игре находилась на уровне 84 к/с. Максимум здесь удалось получить 131 к/с, минимум - 5 к/с.
В GTA 5 на высоких настройках графики средняя производительность равнялась 51 к/с. Максимальный FPS в этой игре составил 64 к/с, минимальный - 38 к/с.
Игра PUBG шла с графикой Very Low. Средняя частота кадров в этом случае составила 50 к/с, максимальная - 60 к/с, минимальная - 39 к/с.
Red Dead Redemption 2 тестировалась с пресетом Low. Средняя производительность в этой игре равнялась 29 к/с, максимальная - 33 к/с, минимальная - 27 к/с.
Наконец, Rainbow SIx Siege запускалась на низких настройках. В среднем в этой игре FPS составлял 103 к/с, максимальный - 130 к/с, минимальный - 88 к/с.
Вывод
В среднем во всех 13 протестированных играх частота кадров сборки с Ryzen 7 5700G и AMD RX Vega 8 составила 51 к/с.
Тестовый стенд:
- процессор Ryzen 7 5700G;
- видеокарта AMD RX Vega 8 (driver version: 23.7.2);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).