Встроенную графику Ryzen 7 5700G проверили в современных играх

Fortnite Chapter 4 шла с настройками графики Medium. В среднем в этой игре производительность равнялась 74 к/с, максимальная - 89 к/с, минимальная - 59 к/с.

Cyberpunk 2077 запускалась с пресетом Low. Средняя производительность в ней составляла 27 к/с, максимально удалось получить 33 к/с, а минимально - 22 к/с.

Forza Horizon 5 тестировалась на очень низких настройках графики. Средний FPS в этой игре равнялся 50 к/с, максимальный - 62 к/с, минимальный - 39 к/с.

Игра Rust шла с качеством графики на уровне 3. В среднем здесь частота кадров равнялась 23 к/с, максимальный FPS - 26 к/с, минимальный - 17 к/с.

В Valheim с низким пресетом удалось в среднем получить 26 к/с. Максимальная частота кадров в этой игре составила 29 к/с, минимальная - 20 к/с.

Warzone 2.0 запускалась с графикой Custom. Средний FPS в ней находился на уровне 63 к/с, максимальный - 72 к/с, минимальный - 51 к/с.

The Witcher 3 тестировалась с пресетом Low. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 22 к/с, максимальная - 25 к/с, минимальная - 20 к/с.