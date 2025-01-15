Встройку i5−1035G1 протестировали в играх в 2025 г. Неиграбельно всё, кроме киберспорта

Опубликовано 15 января 2025, 16:301 мин.
Встройку i5−1035G1 протестировали в играх в 2025 г. Неиграбельно всё, кроме киберспортаПочти везде FPS был ниже даже 60
На YouTube-канале Zax Game Inn запустили в более чем 40 играх компьютер с Intel Core i5−1035G1 и встройкой Intel UHD Graphics G1.
Assassin’s Creed Odyssey запускалась в 720p с низким пресетом. В среднем в ней удалось получить 12 к/с.
В Atomic Heart на низких настройках графики в 720p средний FPS находился в районе 30 к/с.
Battle Bit тестировалась в разрешении 720p с графикой Low. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 59 к/с.
Игра Battlefield V шла тоже в 720p с низким пресетом. Средняя производительность в ней составляла 31 к/с.
С этими и другими результатами тестирования вы сможете ознакомиться ниже.
Вывод
По результатам тестирования Intel UHD Graphics G1 в 44 играх оказалось, что в среднем на низких настройках графики с ней можно получить около 44 к/с.
Характеристики сборки:
- процессор Intel Core i5−1035G1;
- оперативная память 16 GB DDR4 Dual channel;
- встроенная графика Intel UHD Graphics G1.