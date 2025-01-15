Встройку i5−1035G1 протестировали в играх в 2025 г. Неиграбельно всё, кроме киберспорта

Assassin’s Creed Odyssey запускалась в 720p с низким пресетом. В среднем в ней удалось получить 12 к/с.

В Atomic Heart на низких настройках графики в 720p средний FPS находился в районе 30 к/с.

Battle Bit тестировалась в разрешении 720p с графикой Low. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 59 к/с.

Игра Battlefield V шла тоже в 720p с низким пресетом. Средняя производительность в ней составляла 31 к/с.