Всё ещё могёт? GeForce GTX 1080 Ti протестировали в играх в 2022 году

Авторы YouTube-канала GameGangsta запустили в 21 игре сборку на базе процессора Intel Core i5 11600K с видеокартой Gigabyte GTX1080 Ti. Среди игровых проектов были Grand Theft Auto V, The Witcher 3, PUBG (Update 17.2), Apex Legends (Saviors Patch), Call of Duty Warzone (Season 3), Red Dead Redemption 2, DIRT 5, Mafia Definitive Edition, Horizon Zero Dawn, Cyberpunk 2077, WRC 10, Days Gone, Deathloop, Forza Horizon 5, Battlefield 2042, Call of Duty Vanguard, God of War, Dying Light 2, Elden Ring, Shadow Warrior 3, Ghostwire Tokyo.

Из новейших игр (2022 года) в тесте участвовали God of War, Dying Light 2, Elden Ring, Shadow Warrior 3 и Ghostwire Tokyo.

В God of War в 1080p на ультра-настройках средняя частота кадров равнялась 88 к/с, в очень редких событиях - 38 к/с.

Dying Light 2 запускалась в разрешении 1440p с высоким пресетом и FSR Ultra. В среднем в игре производительность составляла 57 к/с, а в крайне редких событиях она снижалась до 4 к/с.