Выбираем дешёвый современный процессор для игр и работы: Ryzen 5 5600 против i5-12400F и i3-13100F

Выбираем дешёвый современный процессор для игр и работы: Ryzen 5 5600 против i5-12400F и i3-13100FКакой из них показывает в тестах лучшие результаты?
Эксперты YouTube-канала NJ Tech протестировали в рабочих программах и играх три процессора. Среди них - Ryzen 5 5600, Intel Core i5-12400F и i3-13100F.
Фото: NJ Tech
В одном из выпусков на YouTube-канале NJ Tech выяснили, какую производительность в играх и профессиональных программах смогут обеспечить процессоры Ryzen 5 5600, Intel Core i5-12400F, i3-13100F. Характеристики процессоров вы можете увидеть ниже.
Из программ процессоры запускались в Cinebench R23 Score, Corona 1.3 Benchmark, CPU-Z Bench Score, Geekbench 5 Score, V-Ray Benchmark Score, Handbrake x264/265, Blender Benchmark, Puget System Benchmark.
В Cinebench R23 во многопоточном режиме больше баллов было у i5-12400F, во однопоточном - у i3-13100F.
В тесте Corona 1.3 победителем оказался процессор 12400F. Причём разница между ним и Ryzen 5 5600 составила всего 2%, а вот между ним и i3-13100F - 40%.
В CPU-Z ситуация была такая же, как в Cinebench R23. То же самое наблюдалось в Geekbench 5.
Результаты в V-Ray лучше остальных были у i5-12400F. Он оказался на 12% быстрее Ryzen 5 5600 и на 42% быстрее i3-13100F.
Со всеми замерами вы можете подробнее ознакомиться ниже.
Что касается температуры, то меньше всего в рабочих программах грелась сборка с i3-13100F. Если говорить об энергоэффективности в рабочих приложениях, то в этом плане лучше всего рассматривать процессор i3-13100F.
В играх тестировались процессоры в разрешении 1080p и 1440p. В Spider-Man: Remastered удалось получить при этом с DX12, Very High пресетом, TAA с RTX 3080 в 1080p - 121 к/с (R5 5600), 118 к/с (i5-12400F), 114 к/с (i3-13100F), в 1440p - 115 к/с, 114 к/с, 113 к/с соответственно. С RX 6650 XT показатели в 1080p составили 89 к/с, 85 к/с и 85 к/с соответственно.
Far Cry 6 запускалась с DX12, пресетом High, TAA. С RTX 3080 12 ГБ в 1080p средняя частота кадров равнялась у R5 5600 - 110 к/с, у i5-12400F - 114 к/с, у i3-13100F - 110 к/с, в 1440p - 109 к/с, 113 к/с, 108 к/с. С видеокартой RX 6650 XT удалось получить в среднем 123 к/с, 122 к/с и 119 к/с соответственно.
Shadow of the Tomb Raider шла с DX12, настройками графики Highest, TAA. С видеокартой RTX 3080 показатели производительности равнялись в разрешении 1080p 152 к/с (R5 5600), 141 к/с (i5-12400F), 126 к/с (i3-13100F), в 1440p - 136 к/с, 134 к/с, 124 к/с; с RX 6650 XT в среднем частота кадров находилась на уровне 111 к/с во всех случаях.
Dota 2 запускалась с DX11, графикой Best Looking, 100% Scale. С видеокартой RTX 3080 в этой игре удалось получить в 1080p - 170 к/с (R5 5600), 150 к/с (i5-12400F), 126 к/с (i3-13100F), в 1440p - 168 к/с, 145 к/с, 126 к/с соответственно. С RX 6650 XT эти значения составили 163 к/с, 147 к/с, 121 к/с.
В игре CS:GO с DX9, настройками Very High, MSAA/FSAA Off, TFx16. В разрешении 1080p с RTX 3080 средняя частота кадров равнялась 574 к/с (с R5 5600), 452 к/с (с i5-12400F), 434 к/с (i3-13100F), в разрешении 1440p - 571, 450, 433 к/с. С RX 6650 XT показатели средней производительности равнялись 480 к/с, 364 к/с, 374 к/с.
Вывод
В рабочих программах лидировал в однопоточном режиме процессор i3-13100F, во многопоточном - i5-12400F. Также в приложениях вроде Corona 1.3, V-Ray и т.п. больше остальных баллов было у i5-12400F.
Что касается игр, то в них во всех случаях обходил остальных уже Ryzen 5 5600. С RTX 3080 разница составила между ним и i3-13100F - 23% (1080p) и 20% (1440p), между ним и i5-12400F - 13% и 12%. С RX 6650 XT эти показатели равнялись уже 13% и 9% соответственно.
Характеристики игровых сборок:
- процессор Ryzen 5 5600/Intel Core i5-12400F/i3-13100F;
- материнская плата Gigabyte X570 Aorus Elite, MSI Z690 Tomahawk DDR4;
- оперативная память DDR4 3200MHz CL16 2x16GB;
- система охлаждения MSI MAG 360 AIO;
- блок питания Corsair RM1000X;
- операционная система Windows 11 22H2 (Debloated);
- видеокарта Gigabyte RX 6650 XT Gaming/ASUS RTX 3080 12GB TUF GAMING.