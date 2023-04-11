Выбираем дешёвый современный процессор для игр и работы: Ryzen 5 5600 против i5-12400F и i3-13100F

В одном из выпусков на YouTube-канале NJ Tech выяснили, какую производительность в играх и профессиональных программах смогут обеспечить процессоры Ryzen 5 5600, Intel Core i5-12400F, i3-13100F. Характеристики процессоров вы можете увидеть ниже.

Из программ процессоры запускались в Cinebench R23 Score, Corona 1.3 Benchmark, CPU-Z Bench Score, Geekbench 5 Score, V-Ray Benchmark Score, Handbrake x264/265, Blender Benchmark, Puget System Benchmark.

В Cinebench R23 во многопоточном режиме больше баллов было у i5-12400F, во однопоточном - у i3-13100F.

В тесте Corona 1.3 победителем оказался процессор 12400F. Причём разница между ним и Ryzen 5 5600 составила всего 2%, а вот между ним и i3-13100F - 40%.

В CPU-Z ситуация была такая же, как в Cinebench R23. То же самое наблюдалось в Geekbench 5.

Результаты в V-Ray лучше остальных были у i5-12400F. Он оказался на 12% быстрее Ryzen 5 5600 и на 42% быстрее i3-13100F.

Со всеми замерами вы можете подробнее ознакомиться ниже.

Что касается температуры, то меньше всего в рабочих программах грелась сборка с i3-13100F. Если говорить об энергоэффективности в рабочих приложениях, то в этом плане лучше всего рассматривать процессор i3-13100F.